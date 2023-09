Edwin Luna rompe el silencio y revela si tuvo miedo de ser víctima de algún atentado: "no me puse nervioso, no me asusté"

Este fin de semana, Edwin Luna nuevamente se vio envuelto en otra polémica, esta vez, su vida personal no está involucrada, sino que el cantante abandonó de manera abrupta el escenario en el que se presentó, lo que ha desatado malos comentarios en contra del regiomontano.

Y es que en redes sociales, circuló el video del momento exacto en el que un hombre de seguridad interrumpe el concierto de Edwin Luna, para bajarlo del escenario, a lo que el cantante no puso resistencia alguna, lo que pareció algo muy raro a quienes estaban presentes, ante toda la incertidumbre es el mismo cantante quien dio detalles de lo que ocurrió esa noche.

Foto: IG @latrakalosaoficial

Edwin Luna dio detalles de lo que sucedió el fin de semana

El polémico cantante rompió el silencio, y aunque en redes sociales había dado una breve explicación a través de sus historias de instagram, Edwin Luna envió un video al equipo del programa “De Primera Mano”, ahí reveló qué fue lo que sucedió esa noche.

Edwin dejó claro que hasta el momento no se explica muy bien lo que sucedió, sin embargo, dice que en ningún momento sintió miedo ni tampoco se puso nervioso.

En ningún momento sintió miedo.

Foto: IG @edwinlunat

“Fue algo muy rápido, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, lo único que te puedo pláticar es que estoy tranquilo, estoy bien, no me puse nervioso, no me asusté, por que en realidad no me di cuenta de cómo sucedió todo, yo estaba cantando, llevaba 45 minutos de show aproximadamente, cuando llegó el guardia y me abrazó y me llevó con él…” comenzó a explicar Edwin Luna