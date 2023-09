"El Burro" Van Rankin pide a productor de "Miembros Al Aire" que lo regrese al programa: "Ven, me quieren adentro"

Fue el pasado mes de mayo cuando Jorge “El Burro” Van Rankin a través de sus redes sociales confirmó que había sido despedido del programa “Miembros al aire” y que además lo habían hecho “de la peor manera”, y aunque prometió más detalles de cómo fue su salida de dicha emisión ya jamás volvió a hablar del tema.

Sin embargo, a cuatro meses de anunciar su salida del programa antes mencionado este lunes 4 de septiembre, “El Burro” pidió al productor que ya lo regrese a la emisión a lado de sus amigos Paul Stanley, José Eduardo Derbez, Raúl Araiza, Jean Duverger y Leonardo de Lozanne.

Paul y El burro fueron compañeros en Hoy y en Miembros al aire.

Foto: IG @burrovan

Esta mañana, Jorge “El Burro” Van Rankin estuvo como invitado en el Programa Hoy, para hablar de su participación en “El Hotel VIP”, ahí reveló algunos secretos como es que sí bebieron alcohol en por lo menos unas dos ocasiones en las cuales una de ellas terminó con copas demás.

También, “El Burro” Van Rankin fue reconocido por Andrea Legarreta y el resto de los conductores de Hoy con una placa especial en donde vienen grabados los nombres de todos los conductores y exconductores de la emisión matutina, ahí, el irreverente presentador dijo que el matutino ha sido gran parte importante de su vida.

El Burro recibió una placa conmemorativa por haber formado parte del Programa Hoy.

Foto: IG @programahoy

Aunque la plática estaba algo melancólica, Raúl Araiza quiso romper el hielo y con la confianza y amistad que existe con “El Burro” lo cuestionó sobre cómo va su negociación para regresar a “Miembros al aire”.

Sin tantos detalles, “El burro” un tanto incómodo respondió: “Ahí van”, por lo que Andrea Legarreta no dudó en comenzar a gritar “Burro adentro, Burro adentro”.

¿Quiere regresar a Miembros al aire?

Foto: IG @burrovan

Debido a la porra que, cabe señalar, los demás conductores de Hoy siguieron, “El Burro” no dudó en mandarle un mensaje al productor de “Miembros al aire”, Lalo Suárez: “Ves, me quieren adentro”.

Luego de este comentario, Jorge “El Burro” Van Rankin ya no hizo más comentarios al respecto, pues prefirieron cambiar de tema por lo que pidieron al también participante del Hotel VIP que enviará a la siguiente sección, para recordar su paso como presentador del matutino.

De acuerdo con el propio Van Rankin, su salida fue inesperada para él mismo y para todos, y luego de 14 años de ser conductor de dicha emisión fue despedido sin darle motivos y de una forma totalmente desagradable.

“Mañana voy a hacer un live y voy a hablar de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo o la decisión y la forma que hicieron las cosas que se me hace un poquito desagradable, pero me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años”, comenzó a contar Van Rankin