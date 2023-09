La influencer Yeri Mua siempre está en boca de todos, ya sea por cómo viste, sus relaciones amorosas o lo que dice, como en esta ocasión, que se metió en una polémica luego de haber confundido al periodista Gustavo Adolfo Infante con el actor Pedro Infante, además de asegurar que no lo conocía. Y es que el también presentador habló de ella en televisión de una manera no muy favorecedora.

Yeri Cruz Varela comenzó a ganar fama con sus videos de maquillaje, pero con el tiempo comenzó hacerse varias operaciones estéticas y luego de eso cambió su enfoque, pues se centra más en cuestiones de moda, aunque eso sí, no ha dejado de lado el mundo de la belleza, ya que en la mayoría de sus transmisiones en vivo muestra cómo se arregla para sus eventos o simplemente para salir.

Siempre da de qué hablar. Foto: @yerimua / Instagram.

¿Qué dijo Yeri Mua de Gustavo Adolfo Infante?

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo criticó en su programa “De Primera Mano” a Yeri luego de que ella mencionara que un huipil era una jerga, "las redes sociales crea este tipo de ídolos de barro que me parece lamentable por decirlo menos". Para atizar más el fuego, Addis Tuñon y Lalo Carrillo también cuestionaron a quienes siguen a “personas como ella”.

La jarocha fue cuestionada al respecto en su “live” y no se quedó callada: "Yo pensé que era un actor que ya se murió, de esos de la época de oro, Pedro Infante.. No lo topo… Que fuerte la verdad... Pues que bueno que me saquen en la televisión... Saludos a Pedro Infante", sostuvo, con ironía. Muchos de sus fans consideran que esto podría ser el inicio de una nueva rivalidad entre la creadora de contenido y Gustavo Adolfo Infante.

¿Por qué se llama Yeri Mua?

Según contó en un podcast con Gusgri, Yeri tomó el Mua de Manny MUA, un reconocido artista de maquillaje, YouTuber, emprendedor y blogger de belleza. Y en realidad MUA es la abreviatura de 'makeup artist' (artista de maquillaje). Aunque siempre da de qué hablar, ella está enfocada en sus estudios, pues recientemente se inscribió en la Universidad del Valle de México para estudiar Lenguas Extranjeras.

Su fama sigue en aumento. Foto: @yerimua / Instagram.

Aunque fue en el plantel escolar donde también tuvo un “accidente”, pues mientras hacía pruebas para ser parte del equipo de porristas de su universidad se cayó; todo quedó grabado y se volvió tendencia. Aunque como siempre, ella se lo tomó con muy buen humor.

