¡Impactante transformación! Así lucen actualmente las sirenas de 'H2O Sirenas del mar'

¡Prepárate para un viaje al océano de la nostalgia! Han pasado más de una década desde que H2O Sirenas del Mar hechizó a audiencias de todo el mundo con las aventuras de Rikki, Emma y Cleo. ¿Te preguntas cómo lucen las protagonistas ahora? ¡No podrás creer sus transformaciones!

1. Cariba Heine (Rikki Chadwick): El fuego sigue ardiendo

Cariba Heine, quien interpretó a la audaz Rikki Chadwick, ha mantenido su espíritu ardiente. La actriz australiana nos muestra que la belleza y la confianza no tienen límites mientras se sumerge en nuevos proyectos. La actriz actualmente tiene 34 años y no le cierra las puertas a la actuación. Se le ha visto en películas de acción y thriller como Tiburón y en la película The secret she keeps.

Cariba Heine como Rikki Chadwick, en la serie H2O Sirenas del mar. | Créditos: @caribaheine.

Cariba Heine posando para sus redes sociales a sus 34 años. | Créditos: @caribaheine.

2. Claire Holt (Emma Gilbert): De sirena a madre

Claire Holt, quien dio vida a la dulce Emma Gilbert, ha experimentado una asombrosa evolución. La actriz con 35 años se convirtió en madre y su belleza irradia una tranquilidad serena. También se ha mantenido vigente en diferentes series como The vampire diaries, The original, siendo esas sus últimas participaciones en televisión. Sin embargo, la actriz demuestra su felicidad por redes sociales, donde se le ve pasando la maternidad con su esposo, Andrew Joblon.

Claire Holt como Emma Gilbert en la serie H2O Sirenas del mar. | Créditos: @claireholt.

Claire Holt a sus 35 años, posando con su barriga de embarazada para sus redes sociales. | Créditos: @claireholt.

3. Phoebe Tonkin (Cleo Sertori): De sirena a estrella de la moda

Phoebe Tonkin, la inolvidable Cleo Sertori, ha seguido una trayectoria asombrosa . De las profundidades del mar se ha elevado como una estrella de la moda y actriz exitosa. Tonkin, con 34 años, brilla en la pasarella y en el cine, al igual que su compañera Claire Holt. También trabajó en la serie, The orginial y The vampire diaries.

Phoebe Tonkin como Cleo Sertori en la serie H2O Sirenas del mar. | Créditos: @phoejtonkin.

Phoebe Tonkin actualmente con 34 años posando para sus rede sociales. | Créditos: @phoebejtonkin.

6. Transformaciones sorprendentes: ¿Magia o trucos de maquillaje?

Las tres actrices han cambiado completamente, pero siguen conquistando corazones. Los fans no dejan de preguntarse si harán un remake de la serie o si las verán en un nuevo proyecto juntas. Lo que nos queda claro es que las tres talentosas sirenas siguen brillando después de su fama en la pantalla chica. Estaremos esperando un reencuentro de las tres amigas en la serie, H2O Sirenas del mar.

Sigue leyendo

Melate Revancha y Revanchita 3802 - Progol 2196: mira los números ganadores

Earbuds Sony de Olivia Rodrigo: revisa los detalles de esta edición limitada 'eco friendly'

'Nadie podrá salvarte', la increíble película de ciencia ficción y terror que arrasa en streaming