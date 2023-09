Muere querido actor de Hollywood a los 46 años, brilló junto a Eminem en "8 Mile"

La industria del espectáculo nuevamente se encuentra de luto debido a que se dio a conocer la muerte del actor de Hollywood, Nashawn Breedlove, quien alcanzó la fama mundial luego de brillar junto a Eminem en la icónica película de “8 Mile” donde le dio vida al personaje de “Lotto, OX”. La desafortunada noticia del fallecimiento del histrión de apenas 46 años de edad fue confirmada por su madre, Patricia A. Breedlove, a través de una publicación difundida en su perfil de Facebook.

“Queridos familiares y amigos. Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi amado hijo, Naschawn Breedlove, muchos de ustedes lo conocieron por su alías de “Lotto, OX”, un nombre que hacía eco de su resistencia y determinación. Nashawn fue rapero, cantante, compositor y actor. Nadie podría negar su talento” comenzó su comunicado la madre del actor de “8 Mile”.

“Fue un hombre extraordinario”, asegura la madre de Nashawn Breedlove

En otro momento del comunicado, la madre de Nashawn Breedlove señaló que la partida del histrión le provocó un inmenso dolor que es imposible de explicar pues señaló que su heredero era un hombre extraordinario cuya forma de vivir inspiró a todas las personas que conoció a lo largo de su vida.

“La partida de Nashawn de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar plenamente. No puedo expresar con palabras el dolor y el dolor que siento. Él no era sólo mi hijo; fue un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino”, señaló Patricia A. Breedlove.

Nashawn Breedlove tenía 46 años de edad. FB: patriciaa.breedlove

Para finalizar, la madre de Nashawn Breedlove agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido en este complicado momento y señaló que ha encontrado consuelo en su fe en Dios para poder superar esta lamentable perdida.

“Les agradezco a todos por su apoyo y oraciones durante este difícil momento. Únase a nosotros para celebrar su vida y apreciar los momentos que tuvimos con él. Ante esta pérdida, mi fe en el señor permanece inquebrantable, porque su amor es una presencia constante en mi vida. Te amo hijo mío, nada más que la muerte puede separarnos”, finalizó la madre del histrión de “8 Mile”.

¿De qué murió Nashawn Breedlove?

Es importante señalar que, hasta ahora, se desconoce cuál fue la causa de muerte de Nashawn Breedlove, sin embargo, en distintos medios locales trascendió que perdió la vida en su casa de Nueva Jersey por lo que se ha especulado que padecía alguna enfermedad, no obstante, se espera que la familia ofrezca más detalles en los próximos días.

