Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: sorprende a sus fans con cambio de 'look' después de 10 años

Miley Cyrus sorprendió a sus fans con un nuevo look para el otoño. La artista ahora luce su cabellera de color castaño oscuro, que recuerda a sus inicios como 'Hannah Montana'. La cantante de ‘Flowers’ publicó las fotos de su nuevo color de cabello en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se volvieron virales. Los fans de la artista elogiaron su nuevo look, que consideran "elegante" y "clásico".

Han pasado 10 años desde la última vez que vimos a la cantante con el cabello color castaño. Muchos de sus seguidores se acostumbraron a verla con una larga cabellera morena, densa y ondulada. Sin embargo, un día sorprendió con su cabello platinados que fue cambiando con el paso de los años. Es así que nadie espero que de la noche a la mañana la artista decida regresar a sus raíces y volver a ser morena.

Miley Cyrus sorprendió a sus fans con su nuevo color de cabello. | Crédito: Instagram.

Los fans de Miley Cyrus no dudaron en comentar rápidamente y felicitarla por la increíble decisión que ha tomado para regresar a sus inicios. Entre los comentarios que se pueden leer son: “¡¡¡MILEY SIENDO MORENA OTRA VEZ!!!” y “BRUNETTE IS BACK”. “Me siento como si estuviera en 2008 otra vez”, escribió un usuario, y otro dijo: “Dios mío, eres totalmente morena otra vez. FINALMENTE. HE ESTADO ESPERANDO ESTE MOMENTO COMO 10 AÑOS”.

En el post de Instagram, la cantante aprovechó el post para felicitar a Sabato De Sarno por su colección debut para Gucci. En las imágenes también se le logra ver con un abrigo negro y una cadena plateada mientras sostiene uno de los icónicos bolsos Horsebit Chain de la casa de moda.

El castaño oscuro es un color de cabello que se asocia con la fuerza, la confianza y la madurez. Es un color que favorece a todo tipo de pieles y que puede adaptarse a diferentes estilos. Es posible que Miley Cyrus haya decidido volver a su color de cabello natural por varias razones. Tal vez quiso lucir su belleza natural, o tal vez quería un cambio de imagen que fuera más acorde con su nueva etapa en la vida.

En cualquier caso, el nuevo look de Miley Cyrus es un acierto. La cantante luce radiante y segura de sí misma con su cabello castaño oscuro.

Los fans de Miley Cyrus están felices con este cambio de look. | Crédito: Instagram.

Han pasado 10 años desde la última vez que vimos a la cantante con el cabello color castaño. | Crédito: Instagram.

