Trata de no sonreír antes de ver cómo luce “Susan Pevensie” en “Las crónicas de Narnia” a sus 31 años de edad

“Las crónica de Narnia” fue una de las grandes películas que se estrenó en el 2005. La saga, propiedad de Disney, cobró la fama que merecía y se convirtió en una de las más icónicas de la historia de la literatura y el séptimo arte. De pronto, millones de jóvenes alrededor del mundo colmaron las librerías y bibliotecas para tener en sus manos una de las obras de C. S. Lewis.

“Susan Pevensie” fue una de las grandes protagonistas de esta saga y la que más miradas se llevó. El personaje fue encarnado por la actriz Anna Popplewell que junto a un gran repertorio de jóvenes se aventuraron en Narnia, Peter, Lucy y Edmund. Hoy te vamos a mostar como se ve la actriz al tener 31 años de edad.

Susan Pevensie. Fuente: Instagram @_annapopplewell_

Así luce Anna Popplewell de “Las crónicas de Narnia”

Esta gran actriz no comenzó en esta gran saga sino que luego de haber peleado por papeles como el de “Wendy” en Peter Pan y “Hermione” en Harry Potter, la actriz que actualmente tiene 31 años conquistó a los jefes de casting Disney y fue seleccionada para protagonizar la cinta inicial de “Las crónicas de Narnia”.

Anna Popplewell. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Nuestra amada “Susan Pevensie” no se quedó solo con esta gran película sino que obtuvo un papel en un capítulo de Comedy Lab, titulado Totally Tom, en 2011. EL mismo año brilló como una de las protagonistas en Brave New World, junto a Nicholas Braun. Desde entonces, participó en 8 producciones más, siendo la última de ellas The Gallery, el año pasado, donde interpretó a “Morgan”, el personaje principal.

Anna Popplewell. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Además, cabe mencionar que, desde el salto a la fama que tuvo Anna Popplewell con “Las crónicas de Narnia”, se desarrolló como modelo, llegando, incluso, a trabajar con Giorgio Armani. Anna contrajo matrimonio con el actor Sam Caird, de 36 años, en el 2016. Tras cinco años de casados, en agosto del 2021 se dio a conocer que se convirtieron en padres por primera vez.

