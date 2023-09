Livia Brito cambia de look: la actriz enamora con su nuevo corte de cabello

La guapa actriz de televisión, Livia Brito se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que presumió su nuevo y radical cambio de imagen, el cual todo parece indicar que lucirá en su nueva telenovela.

Fue por medio de su cuenta en Instagram en donde la también modelo se robó todas las miradas al subir dos imágenes luciendo muy distinta o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores, quienes no dudaron en opinar sobre cómo lucía con su nuevo corte.

La modelo es de las favoritas en redes sociales. Foto: Especial

Livia Brito impresiona con su nuevo look

Ante sus más de siete millones de seguidores en Instagram, Livia Brito, una de las actrices con mayor reconocimiento en todo México, compartió dos imágenes presumiendo el nuevo look que utilizará durante este 2023 en su regreso a la pantalla chica.

Resulta que la protagonista de telenovelas como "La desalmada" y "La piloto" sorprendió a todos los internautas al demostrar que tiene una nueva imagen. La famosa nacida en La Habana en Cuba se hizo un nuevo corte de cabello muy parecido al que trae la joven cantante, Ángela Aguilar.

La modelo conquisto a todos. Foto: Instagram/@liviabritopes

Como era de esperarse el nuevo estilo de Livia Brito no pasó desapercibido para nadie alcanzando cerca de 13 millones de "me gusta" y recibiendo miles de comentarios, los cuales destacan lo bien que luca. Algunos fans especularon que podría ser un look únicamente para su nueva actuación.

Recibió miles de me gusta. Foto: Instagram/@liviabritopes

¿Quién es Livia Brito?

Livia Brito es una famosa actriz nacida en La Habana, Cuba, que ha realizado gran parte de su carrera en México. A lo largo de su carrera ha destacado por los trabajos en telenovelas como "Minas de pasión", "La desalmada" y "La Piloto".

