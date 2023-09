Cristian Castro está cansado de ser comparado con Luis Miguel, esto dijo: "es un error y es injusto"

Nuevamente el famoso cantante Cristian Castro se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de la supuesta rivalidad que tiene con Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en todo el mundo.

Fue durante un programa transmitido en Argentina en donde el hijo de la primera actriz, Verónica Castro, se sinceró ante todo el mundo para hablar de su relación con el artista conocido como "El Sol de México". Sus declaraciones dejaron en completo shock a todos los presentes.

La mañana de este jueves 21 de septiembre el programa matutino "Sale El Sol" transmitió una parte de la entrevista que ofreció Christian Castro a un canal de Argentina, país en el que vive desde hace varios años. Una de las preguntas que más ruido hizo fue cuando lo cuestionaron de Luis Miguel.

Sin guardarse nada el intérprete de "Azul" y "Por amarte así" confesó que se le hace injusto que lo comparen con Luis Miguel, pues su colega ha conseguido un triunfo devastador. Además señaló que no pertenecen a la misma generación de cantantes, por lo que tienen estilos muy distintos.

"Compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis Miguel. Su triunfo es devastador, no somos de la misma generación", sentenció.

Finalmente, Cristian Castro recordó que fue a uno de los conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires en Argentina, pero lamentablemente "El Sol de México" lo ignoró por completo. Reiteró que él no tienen ningún problema con el cantante de "La Incondicional".

"No me quiere reconocer más. Me duele, se le tiene mucho cariño y mucho amor. Esperaba una sonrisa", contó.