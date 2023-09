Cantante grupero arremete contra Peso Pluma por cobrar 20 millones de pesos por evento

El cantante grupero El Coyote fue interceptado por la prensa y entre algunas de las cosas que dijo sobre su carrera y el momento que vive la música regional mexicana, también aprovechó para dar a conocer un dato sobre su colega Peso Pluma, lo que el intérprete de temas como “Para impresionarte” y “Árboles de la barranca” confesó es que el nuevo exponente cobra una alta cantidad de dinero por lo que le fue imposible contratarlo.

Lo que El Coyote dijo es que tuvo el interés de contratar a Peso Pluma para que cantara en un evento familiar, pero al conocer la cifra que pide para asistir, rápidamente sus ganas se fueron, pues aseguró que el precio es tan alto que con eso podría pagar hasta la casa en la que vive con sus seres queridos.

“Mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara, no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que anda cobrando”, es lo que dijo José Ángel Ledesma, nombre real de El Coyote.