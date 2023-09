Paola Rojas se luce junto a las Netas Divinas en arriesgados micro bikinis desde Las Vegas

Paola Rojas acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la querida conductora presumió que derrochó belleza y estilo junto a las “Netas Divinas” durante su último viaje a Las Vegas donde robaron suspiros con sus bikinis más arriesgados, por lo que, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar para las queridas presentadoras.

Fue a través del perfil oficial de Instagram de Paola Rojas donde se difundieron una serie de fotos y videos donde la conductora presumió que realizó un viaje de placer a Las Vegas, Nevada junto a Natalia Téllez y Daniela Magun, quienes aprovecharon su estancia en “La Ciudad del Pecado” al máximo pues según se pudo ver asistieron a un concierto, tuvieron un breve encuentro con Alejandro Fernández, comieron en los mejores restaurantes y aprovecharon de la piscina del lujoso hotel en el que se hospedaron.

Paola Rojas presumió todos los detalles de su viaje a Las Vegas con Daniela Magun y Natalia Téllez. Foto: IG: paolarojas

Los bikinis con los que las “Netas Divinas” robaron suspiros

Como era de esperarse, las postales que más repercusión tuvieron entre los seguidores de Paola Rojas fueron en las que lució su espectacular figura y derrochó estilo con arriesgados bikinis y en el caso de la exesposa de Zague, utilizó un traje de baño de dos piezas tipo halter strap de tiras en color negro con bordados florales multicolor y aunque pudo presumir su estilizada figura sin ningún problema, la periodista optó por no quitarse una coqueta mini falda de holanes que estaba utilizando, no obstante, provocó más de un suspiro de igual manera.

Las "Netas Divinas" provocaron más de un suspiro con sus arriesgados bikinis. Foto: IG: paolarojas

Por su parte, Daniela Magun cautivó a sus fans con un arriesgado, pero elegante trikini rojo que también era tipo halter strap y se caracterizaba por tener un pronunciado escote en “V en la zona frontal, no obstante, la conductora también fue muy cuidadosa para no mostrar de más y ella optó por utilizar un largo pareo también en color rojo, no obstante, se encargó de dejarle una sutil abertura que le permitiera presumir sus torneadas piernas.

En cuanto al espectacular outfit que Natalia Téllez eligió para lucirse en Las Vegas, se trataba de un diminuto bikini de color amarillo que apenas y la cubría, no obstante, la excolaboradora de “Hoy” también estaba usando un vestido confeccionado con tela de encaje que, aunque generaba transparencias, le permitió balancear su outfit.

Las queridas presentadoras se llevaron decenas de halagos por su arrolladora belleza. Foto: IG: paolarojas

Como era de esperarse, la publicación realizada por Paola Rojas causó un gran furor en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo un par de horas las postales en cuestión lograron acumular más de 17 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos para las “Netas Divinas”, los cuales, fueron realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula que además de reconocerlas por su arrolladora belleza, también destacaron su depurado sentido de la moda.

SIGUE LEYENDO:

Luis Miguel le ayudó a Mariana Seoane a superar su separación de uno de Los Temerarios, así lo recuerda la cantante

Sergio Mayer responde a las disculpas de Natalia Téllez, reitera que se sintió agredido: “Iba más encaminado a una descalificación”