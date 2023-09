Revelan causa de la muerte de Paul Reubens, famoso por su personaje Pee-wee Herman

Paul Reubens, actor que le dio vida al icónico personaje Pee-wee Herman en programas de televisión y películas, falleció el pasado 30 de julio a la edad de 70 años. Casi mes y medio después, se descubrieron las causas de su deceso.

De acuerdo con el medio estadounidense The Beast, el cual supuestamente tuvo acceso al certificado de defunción del actor, las causas de la muerte habrían sido complicaciones derivadas de los dos tipos de cáncer que padeció.

La causa primaria fue una falla respiratoria hipóxica aguda, la cual, de acuerdo con la Clínica Cleveland de Estados Unidos, provoca una falla sistémica, debido a que los tejidos dejan de tener el oxígeno suficiente para funcionar.

Al momento de su muerte, Reubens tenía dos tipos de cáncer. El primero era leucemia mielógena aguda, la cual atacó con violencia tanto su sangre como la médula de sus huesos durante algún tiempo.

El segundo fue diagnosticado como un cáncer de pulmón que ya había hecho metástasis en otras partes del cuerpo. Ambos padecimientos fueron ocultados por el artista con vehemencia debido al respeto que sentía por su público.

“Por favor, acepten mis disculpas por no salir al público con lo que he enfrentado durante los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por mis amigos, fanáticos y seguidores. Los amo mucho y he disfrutado hacer arte para ustedes”, escribió Reubens en su mensaje póstumo, compartido a través de sus redes sociales.