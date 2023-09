Laura Bozzo exhibe a Belinda por millonaria deuda en joyas y le hace desesperada petición

Belinda goza de una exitosa carrera como actriz y cantante en la que se ha ganado el corazón del público con su talento, pero esto no ha evitado que sea blanco de la polémica y esta vez fue Laura Bozzo quien la exhibió por la millonaria deuda que tiene debido a la compra de joyas. La presentadora se dijo preocupada ya que al aceptar ser su aval es a ella a quien le están cobrando la fuerte suma de dinero, motivo por el que le hizo un desesperado llamado.

En entrevista para el programa “Hoy”, la presentadora relató que hace varios años la intérprete de “Luz sin gravedad” visitó Perú para celebrar su cumpleaños y su familia la recibió en grande. Además, le presentó a su amiga joyera con la que la cantante compró una gran cantidad de piezas por las que quedó ella como su aval sin imaginar los problemas que tendría por esto más adelante.

Laura Bozzo exhibe millonaria deuda de Belinda por compra de joyas. Foto: IG @laurabozzo_of

De acuerdo con Laura Bozzo, la deuda de Belinda es de 60 mil dólares, que equivale a poco más de un millón de pesos mexicanos. Ante la insistencia de la joyera por cobrar la deuda, la conductora le hizo un llamado a Belinda para que liquide lo que debe: “Yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí y a mí me tienen loca como aval”.

Laura Bozzo le pide a Belinda que pague su deuda

La conductora de “Laura en América” señaló que ha intentado contactar a Belinda en más de una ocasión para hacerle saber de su deuda y pedirle que lo liquide, pero hasta el momento lo ha tenido éxito y es su asistente, Cristián, quien atiende las llamadas asegurando que solucionarán el pago, pero nunca sucede.

Belinda ya fue señalada de deudora en el pasado. Foto: IG @belindapop

“No sé si ella sepa, pero si me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan. Y estoy segura de que ella no tiene Mila menor idea de lo que está pasando (…) A mí me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”, detalló.

Esta no es la primera vez que Belinda es acusada de no pagar una fuerte suma de dinero por la compra de joyas, pues en otra ocasión el conductor Juan José “Pepillo” Origel indicó que la cantante “robó” más de 300 mil pesos en mercancía al diseñador mexicano Daniel Espinosa: “Mando a hacer una colección de joyas, le entregaron todo y quedó debiendo un dineral”.

