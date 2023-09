J Balvin muestra su apoyo a su amiga Karol G tras su presentación en New Jersey

Karol G está de gira con su tour "Mañana será bonito", pudiendo llegar a lugares que estuvieron en su lista de metas y así lo confirmó su paisano J Balvin, quien además de haber compartido escenario en muchas ocasiones con la "Bichota", también es su mejor amigo.

La colombiana tuvo una serie de presentaciones exitosas en diversas ciudades de los Estados Unidos y ahora se prepara para lo que serán sus próximos espectáculos. Su más reciente actuación en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, fue un rotundo éxito, y en esta ocasión, sorprendió gratamente a sus miles de seguidores que estaban presentes con la aparición de un invitado muy especial, su compatriota J Balvin.

J Balvin y Karol G en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. | Créditos: @JBalvin

Balvin hizo su aparición sorpresa que dejó sorprendidos a los fans de la colombiana. El niño de Medellín, como también se le conoce, no defraudó e interpretó algunos de sus grandes éxitos, como Ay vamos, X, 6AM, No me conoce, La canción, qué más pues y su icónico tema musical, Mi gente.

Después de su performance en el concierto de la colombiana, J Balvin le dedicó un mensaje en sus redes sociales y en este no solo compartió algunas emotivas palabras a su compatriota y colega, sino también un breve fragmento del emocionante momento que vivieron juntos en el escenario.

“Tu nombre ya está en la galaxia junto al resto de las estrellas @karolg, En el proceso nos encontramos en fiestas de quince, colegios, bares, discotecas, arenas y ahora en estadios donde demostraste a todas las bichotas que todas tienen un girl power dentro de su corazón para cambiar cualquier regla impuesta sobre ellas. Eres la inspiración para todos nosotros quienes celebramos y seguimos tus pasos. A veces perdemos el techo, pero ganamos las Estrellas. Mañana será bonito”.

J Balvin y Karol G cantando juntos en el tour "Mañana será bonito". | Créditos: @JBalvin

Karol G respondió y dijo que J Balvin fue gran inspiración en sus comienzos y que verlo presentarse en el Madison Square Garden fue lo que hizo un “click” en ella para enfocar su carrera al éxito que está obteniendo.

“Había una persona que yo admiraba mucho porque era de mi casa, era de Colombia y lo seguía. Lo veía hacer cosas increíbles por el mundo y me daba la impresión de que algún día si él lo había logrado, yo podía lograrlo también”

Karol G posando. | Créditos: @Karolg

