Kim Hieora, actriz de "The Glory" es acusada de acoso, extorsión y violencia escolar

Kim Hieora no está pasando por su mejor momento. La recordada actriz de “The Glory” está envuelta en una polémica por acoso escolar. Al mismo estilo de la exitosa serie de Netflix, la intérprete ha sido acusada por una de sus ex compañeras de escuela de haber sido su víctima. Además, se hizo público un audio que ha causado conmoción en toda Corea.

La revista Dispatch publicó un extenso informe de tres partes donde asegura que Hieora era integrante de un grupo de acosadoras en la escuela a la que asistía. Víctimas de dicho grupo aseguraron que ella solía golpearlas, extorsionarlas y les obligaba a ir a comprar cigarrillos.

Kim Hieora fue una de las antagonistas en The Glory y su personaje fue de una buleadora. | Crédito: Netflix.

En el primer informe que presentó dicho medio, aseguran que el grupo al que pertenecía la actriz se llamaba Big Sangji, era conocido por extorsión, agresión, abuso verbal y más. En la segunda parte de este reportaje, se habló de violencia física y además, informan que Kim Hieora se reunió con gran parte de sus víctimas para pedirles perdón por lo que les hizo en la época escolar. Sin embargo, una de ellas se rehusó a reunirse con la actriz y decidió hacer público el audio de la llamada que recibió por parte de la intérprete.

Finalmente, Dispatch publicó la transcripción de parte de una llamada telefónica entre Kim Hieora y una de sus víctimas. La actriz se disculpó repetidamente con su ex compañera de escuela y le pidió reunirse en persona, diciendo que “ha reflexionado mucho sobre sí misma”. Mientras tanto, la mujer deja en claro que no tiene intención de aceptar las disculpas de la actriz y la acusa continuamente de violencia y agresión escolar.

La agencia de Kim Hieora responde sobre las acusaciones de bullying

Después de que Dispatch publicará su informe especial sobre los presuntos actos de bullying que habría ejercido Kim Hieora sobre sus compañeras de escuela. La agencia de la actriz emitió un comunicado acerca de este escándalo.

“El incidente entre Kim Hieora y la presunta víctima es un asunto extremadamente personal y nuestra agencia no admite ni está de acuerdo con las afirmaciones hechas por esta mujer. Como se mencionó en la llamada telefónica, la joven y Kim Hieora solían ser amigas. Sin embargo, Kim Hieora sufrió daños repetidamente debido al comportamiento de esta chica, y debido a esto, las dos se separaron y terminaron peleando. Les informamos de que no se trató de acoso ni agresión reiterada, como afirma la presunta víctima”, declaró Gram Entertainment.

Kim Hieora se disculpa por acusaciones sobre bullying

Kim Hieora también se pronunció en Instagram y escribió: “Pido disculpas sinceramente a quienes han sido heridos por mí, incluso en este momento. Como sé que mucha gente confía en mí, seguiré adelante sin mentiras”.

La actriz de "The Glory" se disculpo por lo sucedido. | Crédito: Instagram.

