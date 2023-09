Contén la respiración antes de ver cómo lucen las actrices que interpretaron a la tierna “Michelle” en “Full House” a sus 37 años de edad

“Michelle” fue uno de los personajes más entrañable de la televisión estadounidense y no fue interpreatada por una actriz en particular sino por dos. Hablamos de Mary Kate y Ashley Olsen, quienes son dos de las mujeres más reconocidas dentro del ámbito del entretenimiento y que desde su participación interpretando en "Full House" se convirtieron en el foco de los medios especializados en más de una ocasión aunque no siempre por motivos agradables.

"Full House" decidió contratar a las gemelas para poder abarcar más horas de actuación en la realización de la producción ya que de pequeñas era casi imposible reconocerlas por su impresionante parecido y por ello ambas interpretaron el mismo papel logrando que la realización de esta producción fuera mucho más operativa puesto que ambas se pusieron en la piel del mismo personaje a muy corta edad.

Michelle de Full House. Fuente: Instagram @marykateandashleyo

El impresiónate cambio de look de “Michelle” de “Full House”

Nuestra amada “Michelle” (Mary Kate y Ashley Olsen) en los años 2000 comenzaron a experimentar una serie de problemas personales que muchos adjudican al haber participado en los medios desde tan corta edad sometidas a las enormes presiones que el mundo del espectáculo posee par con quienes son parte del mundo de las celebridades.

En el año 2004, las estrellas de “Full House” comenzaron a ser enfocadas por los medios especializados en espectáculos debido a que ambas hermanas comenzaron a mostrar signos notorios de desórdenes alimenticios llegando incluso a atravesar algunas internaciones debido a los problemas que esto aparejo para la salud de las jóvenes.

Michelle de Full House. Fuente: Instagram @marykateandashleyo

Desde que ambas intérpretes de “Michelle” decidieron dejar de lado el mundo del espectáculo llevan una vida mucho menos pública aunque sí es muy conocido el hecho de que ambas poseen una importante boutique y que se suele ver a Mary Kate y Ashley Olsen en eventos del mundo de la moda.

