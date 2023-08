Mariazel cumple 41 años y lo celebra mostrándose completamente al natural

Este miércoles 9 de agosto Mariazel Olle Casals se encuentra de manteles largos debido a que cumple 41 años de edad y para celebrarlo la querida integrante de “Me Caigo de Risa” difundió un video en el que se mostró completamente al natural, por lo que, como era de esperarse, su publicación causó un gran furor en plataformas digitales, donde le llovieron halagos y felicitaciones por esta nueva vuelta al sol.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariazel publicó el video en cuestión, el cual, fue grabado desde el gimnasio y musicalizado con el tema de “Material Girl” de Madonna y en dicha grabación la también actriz nacida en Barcelona, España se mostró haciendo ejercicio desde una caminadora, sin embargo, le bajó la velocidad al máximo para que pudiera grabar la historia en cuestión y mostrarse sumamente coqueta con la cámara.

Para este video, Mariazel se mostró completamente al natural pues no estaba utilizando ni una sola gota de maquillaje, además, hizo a un lado los filtros que estilizan su rostro o eliminan imperfecciones en la piel, aunque dicha grabación fue capturada en escala de grises. Cabe mencionar que, en esta ocasión, la querida “hermana disfuncional” no dijo ni una sola palabra y solo se enfocó en “coquetear” con la cámara.

Mariazel estrena look en pleno cumpleaños

Luego de mostrarse al natural, Mariazel difundió una serie de historias en las que aseguró que todavía no tenía un plan para celebrar su cumpleaños pues aseguró que le hubiera gustado hacer una fiesta, pero por motivos de tiempo ya no pudo organizarse, por lo que posiblemente tendría que hacer una reunión más pequeña, aunque mencionó que esto podría molestar a algunos de sus amigos por no ser requeridos y como últimas opciones señaló que podría visitar a su familia, ir a comer con su esposo e hija o dedicarse un día en el spa para tener una celebración tranquila, sin embargo, su decisión nunca llegó, por lo que mientras elegía algo decidió someterse a un cambio de imagen para iniciar un nuevo año con la mejor actitud.

Este cambio de look de Mariazel no fue tan drástico pues solo consistió en colocarse extensiones en el cabello de un tono más rubio al que acostumbra usar y el resultado dejó boquiabierto a más de uno pues la también actriz de “Chócalas Compayito” lució más que bella, además, señaló que este cambio estuvo motivado porque está próxima a comenzar un nuevo proyecto que la ayudará a mantenerse vigente dentro de la escena artística, aunque no ofreció muchos detalles al respecto.

Así luce Mariazel con su nuevo look. Foto: IG: mariazelzel

Hasta el corte de esta redacción, Mariazel no ha revelado cuál fue el plan que eligió para celebrar su cumpleaños, sin embargo, desde los primeros minutos de este miércoles 9 de agosto comenzaron a llegarle felicitaciones de parte de sus fans y de otras celebridades de la farándula a través de sus redes sociales.