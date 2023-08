Luis Miguel: "Burro" Van Rankin revela si el cantante utiliza o no dobles en sus conciertos, desata polémica

En los últimos días, el famoso cantante, Luis Miguel ha estado en boca de todos después del comienzo de su gira mundial con varios conciertos en la ciudad de Buenos Aires en Argentina y el rumor que decía que estaba utilizando a varios dobles para sus presentaciones.

Después de que el trascendido tomara más fuerza, varios usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes que muestran las contundentes pruebas de que "El Sol de México" sí está utilizando a varios dobles para sus conciertos, desatando opiniones dividas entre los fans.

Ahora, el famoso conductor, Jorge "Burro" Van Rankin, examigo de Luis Miguel, concedió una entrevista en la que habló sobre el nuevo escándalo que protagoniza el cantante. También se tomó la libertad de opinar sobre el noviazgo que tiene el intérprete con Paloma Cuevas, la ex de su compadre.

Hace unas horas, el programa de espectáculos "De Primera Mano" compartió imágenes del breve encuentro que tuvo Jorge "Burro" Van Rankin con la prensa. El comediante y actor fue cuestionado sobre la supuesta existencia de varios dobles de su examigo, Luis Miguel.

Fiel a su estilo, el exprotagonista de la serie de televisión "40 y 20" dijo que las teorías que han surgido tras el regreso de Luis Miguel a los escenarios son falsas. Recordó que hace tiempo vio al cantante y se veía bastante bien, pero en el inicio de su gira mundial trae varios kilos menos.

"Parecen locos. ¿Dobles de qué, cómo van a ser dobles? Lo vi bien, le cayó bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre", dijo el cantante.

En este sentido, el también exconductor de "Miembros Al Aire" aseguró que es una "mam"#$" el rumor que comenzó a surgir en redes sociales y en distintos medios de comunicación sobre los dobles del intérprete de "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar".

"Es una verdadera mama"$. No es cierto, no crean esas cosas", sentenció.

Finalmente, Jorge "Burro" Van Rankin recordó que desde hace unos años está distanciado de Luis Miguel. A pesar de que no dio importantes detalles, el comediante dijo que el motivo fue que no estaba disponible para ir a las reuniones que recibía de parte del cantante.

"Me mandó al carajo. No estoy de acuerdo en esa relación. A mi se me hace desagradable", reconoció.