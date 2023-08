La exbailarina de Venga la Alegría que dejó la televisión y ahora derrocha estilo en redes sociales

El programa Venga la Alegría lleva 17 años al aire, y durante ese tiempo su formato original ha tenido algunas modificaciones, algunas nuevas secciones han agradado al público, pero otras han sido reclamadas por dejarlas fuera, entre ellas el espacio que se le daba a su famoso ballet, el cual, en un inicio estuvo integrado por Jenny, Mariana, Karina y Cindy, cuarteto que estaba encargado de amenizar el matutino por varios años hasta que decidieron desaparecerlo.

Sin embargo, las jóvenes adquirieron fama nacional, ya que además de presentar coreografías, también eran invitadas de algunas secciones del mañanero, pero una de ellas logró tener un acercamiento más profundo con los televidentes y no solo destacó por su belleza, también por su carisma y su manera de conectar con el público, se trata de Cindy Marchena, quien actualmente ya no es parte de la industria de la televisión, sin embargo, se mantiene activa en sus redes sociales, donde representa a diversas marcas y comparte contenido sobre su día a día, su vida como mamá y además da consejos de belleza y de estilo.

Con tacones o tenis, así muestra su versatilidad | Foto: Instagram @marchenacindy

Cindy Marchena impone tendencia con sus outfits

La mazatleca ha confesado su gusto por la moda, y a través de su cuenta de Instagram, muestra un poco de los looks que usa en su vida cotidiana y en momentos especiales. Marchena ha dejado ver que le agradan las faldas largas y vestidos de todos los estilos, así como los tacones y botas, pero también los tenis cuando se trata de un outfit más casual.

Y aunque es madre de dos pequeñas, la ex bailarina es el claro ejemplo de que el estilo y la maternidad no están peleados, pues aunque actualmente está entregada a su faceta de mamá, no deja de usar prendas en tendencia. Como en este look donde se muestra usando una falda larga a rayas, una T-Shirt que combinó con unos cómodos tenis y por su puerto el toque chic, lo agregó al usar unas gafas redondas que le van bien a la forma de su rostro.

La mazatléca tiene un estilo único y deja claro que la maternidad no está peleada con la moda | Foto: Instagram @marchenacindy

Para esta ocasión, repitió estilo, y nuevamente quiso llevar una prenda larga, esta vez fue un vestido negro tipo 'body con' que le va perfecto a las mujeres bajitas y altas, además de que hace resaltar su figura, este outfit lo complementó con unas botas de plataforma estilo bratz en color negro y para finalizar, le agregó una sonrisa y una pose coqueta a la fotografía.

Aquí optó por un look más atrevido pero icónico | Foto: Instagram @marchenacindy

Este outfit deja claro su versatilidad, y lo fácil fue agregarle un toque colorido a su estilo, anteriormente usó vestidos y faldas, pero para este look prefirió unos pants abultados color morado y un top azul cielo que dejan al descubierto parte de su cintura, lo que hace que estilice su figura, mientras que aquí prefirió agregar unas gafas más had doc color blanco.

