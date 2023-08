"Gente de muy bajo nivel": Laura Zapata se lanza contra el "Team Infierno" de La Casa de los Famosos

Laura Zapata se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una polémica opinión sobre el "Team Infierno" del popular reality show de "La Casa de los Famosos México" y es que aunque el equipo logró llegar a las últimas semanas con sólo uno de sus miembros fuera del programa y de la popularidad que cada uno tiene entre el público, para la actriz sus talentos son muy cuestionables. Por si fuera poco, recordó uno de los momentos más controversiales con la supuesta broma que le hicieron a Nicola Porcella y que por muchos internautas fue señalada de abuso sexual.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la también cantante dedicó varios minutos para interactuar con sus fans que, luego de verla en "Top Chef Vip" quieren tenerla más de cerca en un reality sin interrupciones como este en el que cada segundo se transmite por Vix; sin embargo, a pregunta expresa de si entre sus planes está participar en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", afirmó que "no podría" y que de hecho ya ha rechazado las invitaciones.

A pesar del cariño que se ha ganado el team, en redes aplaudieron el comentario de la actriz. (Foto: Especial)

Fue gracias al tuit de La Comadrita, quien propuso una segunda temporada del programa con Ricardo Peralta, Karla Díaz, Vadhir Derbez y Laura Zapata lo que desató la polémica en la red. "No Comadrita, que fuerte. No podría. Ya me invitaron de las 2 casas y no acepté! No podría", le respondió la también hermana de Thalía. Por su parte, algunos de sus fans aplaudieron la decisión.

Laura Zapata se lanza contra el "Team Infierno" y le aplauden en redes

En una de las respuestas de sus seguidores se lee "esto es lo que te esperaría si aceptas" y acompañó el mensaje con un par de fotos de la supuesta broma pesada que los miembros del Team Infierno le hicieron a Nicola Porcella donde lo desnudaron y untaron crema, algo que internautas señalaron de abuso sexual, no sin antes mostrar también los retos de correr desnudos a la alberca. Ante ello, la famosa explotó contra Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris, tan sólo por mencionar algunos nombres de los concursantes.

"La vulgaridad en su máxima expresión, guácala. No sé qué le pasa a la sociedad que eso es lo que está pidiendo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

La actriz se lanzó contra el famoso reality. (Foto: Captura de pantalla)

Más tarde también agregó un mensaje en el que explicó "creo que es un gran trabajo, claro cero talento estar entre gente de un muy bajo nivel cultural, moral, ético y educativo. Sin respeto, compromiso, tolerancia, confianza, equidad, o sea, sin valores". A pesar de la popularidad del Team Infierno entre el público, en esta ocasión los comentarios de Laura Zapata fueron aplaudidos por sus seguidores con comentarios como "alguien por fin alzó la voz de ese programa".

Por supuesto, las opiniones se dividieron y los fanáticos de La Casa de los Famosos México y seguidores de los personajes que allí participan se lanzaron contra esta nueva declaración de la actriz. "Ya siéntese señora" y "otra vez esta viejilla hablando de un tema que ni conoce, se está metiendo en donde nadie la llamó" son algunas de las respuestas que recibió en Twitter.