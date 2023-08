La Casa de los Famosos México: exparticipante revela el plan de Sergio Mayer contra Wendy para que no gane el reality

La primera temporada de "La Casa de los Famosos México" está llegando a su fin y todo parece indicar que la final será protagonizada por los 5 sobrevivientes del "Team Infierno", al menos de que los seguidores de la Barby Juárez logren salvarla en la Gala de Eliminación de este domingo y uno de los eliminados sea Wendy Guevara o Poncho de Nigris.

A unos cuantos días de que se celebre la Gran Final, Raquel Bigorra, una de las primeras eliminadas de "La Casa de los Famosos México", reveló la estrategia que tiene Sergio Mayer para que Wendy Guevara no gane la primera temporada del famoso reality show de Televisa.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", Raquel Bigorra, la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", aseguró que Sergio Mayer, el líder del "Team Infierno", no quiere que Wendy Guevara gane la primera edición del concurso.

Sin guardarse nada, la conductora de televisión reveló que el galán de "Solo para mujeres" tiene como objetivo que la creadora de contenido no se convierta en la ganadora de los 4 millones de pesos. Sus declaraciones dejaron en completo shock a todos los presentes.

Frente a las cámaras de televisión, la exconductora de "Venga La Alegría" dijo que Sergio Mayer le dijo desde un principio que su estrategia era eliminar a las mujeres, pues ese tipo de concursos siempre los ganan ellas. Señaló que el actor le dijo que Wendy Guevara no puede ganar la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

"La cabeza de Sergio es: hay que tirar a una mujer, este juego lo ganan 90% mujeres, así me lo dijo. Le dije aquí tienes a Wendy Guevara y dijo "no, Wendy no puede ganar este juego". Así con esa seguridad", contó.