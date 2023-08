La Casa de los Famosos México: destapan que el Team Infierno ofrece miles de pesos para recibir apoyo, esto se sabe

Para nadie es un secreto que los integrantes del "Team Infierno" se han consolidado como los máximos referentes de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", pues prácticamente todo lo que hacen y dicen desata polémica en la industria de la farándula.

Ahora, los participantes que siguen dentro de la casa más famosa de México volvieron a dar de qué hablar después de que un famoso exconductor de "Venga La Alegría" y del "programa Hoy" ventilara que le fue ofrecido una importante cantidad de dinero para votar a favor de uno de ellos.

En una entrevista difundida en redes sociales, el querido conductor de televisión, Mauricio Mancera confesó que los seguidores de un integrante del "Team Infierno" le ofrecieron una importante cantidad de dinero para que hiciera campaña a favor de él.

Frente a las cámaras, el excolaborador del "programa Hoy" y de "Venga La Alegría" dijo que no daría el nombre del participante involucrado, pero dejó ver que sigue formando parte de los semifinalistas de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

"No voy a decir qué participante, pero a mi me ofrecieron para hacer campaña", dijo el conductor.

Sin guardarse nada, Mauricio Mancera dijo que los simpatizantes del participante le ofrecieron cinco mil pesos, pero los rechazó. A pesar de su negatividad, le dijeron que pidiera la cantidad. Dijo que no sabe si el habitante de "La Casa de los Famosos México" sepa lo que está ocurriendo fuera del reality show.

"Yo no lo acepté. Me ofrecieron cinco mil pesos y luego lo que quería. Yo dije no. No voy a decir el nombre, sigue adentro, no sé si el participante sepa", dijo ante las cámaras.