Poncho de Nigris explota por la nueva regla en las nominaciones de La Casa de los Famosos México: "no es justo"

Poncho de Nigris, el líder del "Team Infierno" de "La Casa de los Famosos México", se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de expresar su inconformidad por la nueva regla para la repartición de votos durante la última Gala de Nominación.

Momentos antes de que los semifinalistas de la primera temporada ingresaran al confesionario, Galilea Montijo, conductora del programa, detalló que la nominación sufriría un importante cambio pues los votos serían repartidos al azar ya que tendrían que girar una rueda que determinaría la cantidad.

En su turno al ingresar al confesionario, Poncho de Nigris, uno de los favoritos para ganar la primera edición de "La Casa de los Famosos México", mostró su enojo por la nueva forma de repartir sus votos. Al modelo poco le importo que sus palabras fueran transmitidas en plena televisión en vivo.

El momento más tenso de la transmisión ocurrió cuando Poncho de Nigris dijo que su primera nominada era la Barby Juárez. Al girar la rueda el resultado dio menos 3 puntos, lo que ponía en peligro la estrategia que tenía con los demás integrantes del "Team Infierno".

Después de restarle 3 puntos a la Barby Juárez, 2 a Emilio Osorio y sumarle 2 puntos a Wendy Guevara, Poncho de Nigris dijo que no se valía que cambien las estrategias de manera repentina. Antes de retirarse del confesionario aseguró que era injusto.

"Así de suerte está cañón. No se vale. Así no se vale. No me parece justo, pero bueno, son sus reglas", contó.