Jisoo: 5 fotos con los que Ahn Bo Hyun conquistó a la cantante de BLACKPINK

El BLINK se encuentra muy emocionado después de que se confirmara que Jisoo está en una relación con el actor coreano, Ahn Bo Hyun. Los fans han tomado las diferentes plataformas para mandarles mensaje de apoyo a la pareja, que según dicen está feliz al iniciar este romance. En tanto, aunque la celebridad que está saliendo con la integrante de BLACKPINK, es muy conocida, hay algunos que aún se preguntan quién es y cómo se conocieron.

La noche de este 2 de agosto, el medio de comunicación Dispatch informó que la intérprete de "FLOWER" y el protagonista de "Yumi's Cells", estaban saliendo. No pasó mucho tiempo para que la agencia de la integrante de la banda de K-pop, YG y la compañía del artista FN Entertainment confirmaran que se encuentran en una relación: “Se están conociendo con sentimientos positivos”, destacaron a los medios de comunicación.

Jisoo confirmó su relación con Ahn Bo Hyun IG @sooyaaa__

5 fotos de Ahn Bo Hyun, novio de Jisoo

Después de que se hiciera oficial el romance entre las celebridades coreanas, muchos fanáticos de BLACKPINK y del protagonista de k-dramas tomaron las redes sociales para expresar su sorpresa ante esta situación, pues era algo que no veían venir, sin embargo, estaban felices por las estrellas del Hallyu, por los que le desearon que su relación sea próspera. Los que no conocían Ahn Bo Hyun, acudieron a su cuenta de Instagram para dejarle algunos comentarios y notaron que es muy atractivo, por lo que también quedaron encantados con él.

Es un actor muy querido por los fanáticos de los dramas coreanos IG @bohyunahn

También ha modelado para diferentes revistas IG @bohyunahn

Ahn Bo-hyun es un actor y modelo que nació en Busan, el 16 de mayo de 1988, por lo que en estos momentos tiene 35 años, es decir que le lleva 7 años de edad a Jisoo. El artista ha destacado en la industria desde el 2014, cuando salió en "My Secret Hotel", sin embargo, ha sido en los últimos años en los que ha sido el protagonista de diferentes dramas coreanos como "Her Private Life", "Itaewon Class", "Yumi's Cells", " My Name" y recientemente en "See You in My 19th Life", por mencionar algunos de sus trabajos.

En tanto, en sus redes sociales como Instagram se mantiene en contacto con sus fanáticos, que son más de 4.1 millones tan solo en esta plataforma de Meta. En este sitio muestra cómo se prepara para sus protagónicos y también algunas de las fotos que le toman para revistas como ELLE, GQ, W y Dazed Korea Magazine, entre muchas otras, ya que se ha convertido en uno de los favoritos de los admiradores de los dramas coreanos.

Ahn Bo-hyun ha protagonizado "Yumi's Cells" y "See You in My 19th Life" IG @bohyunahn

Es el galán que está de moda IG @bohyunahn