Contén el aire antes de ver cómo luce ‘el actor que interpretó al pequeño Bastian en “La Historia Sin Fin” a los 50 años

"La Historia Sin Fin" marcó a una y varias generaciones durante la década del 80, pero también para toda la posteridad. La primera película fue estrenada en 1984 y fue la adaptación a la pantalla grande de la novela homónima, publicada por Michael Ende en 1979 donde no solo marcó una época sino además, dejo una marca en el cine para siempre.

En la película se puede ver a Bastian y a su fiel acompañante Falkor (una especie de perro gigante sobre el que Bastian viajaba sobrevolando largas distancias) en un mundo de fantasía se metió en el corazón de niños y no tan niños. Y fue tan significativa que no tardó en convertirse en una producción de culto, tanto que en "Stranger Things" la gran producción de Netflix.

Así luce el actor que interpretó al pequeño Bastian en "La Historia Sin Fin"

"La Historia Sin Fin" se estrenó en 1984, ya han transcurrido 39 años del estreno de esta joya. En cuanto a cómo envejeció Falkor, no hay forma de saberlo a ciencia cierta ya que no solo se trataba de un ser mitológico sino que, además, estaba representado por un muñeco en la película y no un perro de carne y hueso.

Bastian fue interpretado por el actor Barret Oliver y por aquel entonces, el niño tenía 11 años. Su salto a la fama en la película, donde interpretó a al pequeño héroe, que se refugiaba en la biblioteca para evitar que un grupo de chicos mayores -y matones- lo maltrataran. Así es como Bastian conoce todo un mundo de ficción y fantasía, y al que logra transportarse para escapar a la dura realidad.

El actor Barret Oliver. Fuente: Twitter @retrochenta

Actualmente, ese niño de "La Historia Sin Fin" tiene 50 años. En 1990, luego del gran éxito de la trilogía fantasiosa, se retiró de la actuación y se alejó de la escena pública. Trabaja como fotógrafo y profesor de fotografía en Los Ángeles, y su apariencia dista mucha de aquella con que lo conocimos hace casi 40 años. Tiene una larga barba, cabello desprolijo y con rastas y un estilo particular.

