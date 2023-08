Revive la polémica: ¿Daniela Luján ocupó el lugar de Belinda en el 2000's Pop Tour?

Daniela Luján volvió a hablar de la polémica que la mantiene en el ojo del huracán: su supuesta rivalidad con Belinda, sobre todo ahora que se integró la gira "2000's Pop Tour", en la cual también estuvo la cantante hace algunos meses. La actriz de "Una Familia de 10" le hizo frente a las especulaciones sobre su relación con la intérprete de "Luz sin gravedad", por lo que volvió a aclarar que entre ellas no ha habido algún conflicto desde que son niñas.

Hace un par de días se realizó la conferencia de prensa del "2000's Pop Tour", que incluyó a ex estrellas de telenovelas infantiles que ahora recordarán esos momentos junto al público. Una de las que formará parte de este cartel, es Daniela Lujan, quien protagonizó melodramas como "Luz Clarita", "El diario de Daniela" y "Cómplices al rescate", por lo que durante la conversación con los medios de comunicación volvió a aclarar que no tiene una rivalidad con Belinda.

Daniela Luján sustituyó a Belinda en una telenovela Foto: Especial

¿Daniela Luján quiere cantar con Belinda?

La actriz que le da vida a "Gaby" en "Una Familia de 10", recordó que la supuesta enemistad con Belinda surgió después de que la artista originaria de España tuvo que dejar el proyecto de "Cómplices al rescate", al cual fue convocada para sustituirla. No obstante, Luján aseguró que entre ellas no hubo ninguna pelea, por el contrario, desearía que la cantante que protagonizó "Amigos X Siempre" se uniera a la gira para estar con todos sus compañeros.

"Estaría increíble. Finalmente ella es parte de esta generación, crecimos todos juntos, fuimos a la misma 'primaria' y es parte también de esta historia y yo creo que sería icónico cantando esas canciones de infancia. Yo creo que para la gente sería hermoso, y también para nosotros estaría muy padre, estaría divertido", sentenció Daniela Luján, que ya ha dicho en otras oportunidades que por su parte nunca se llevó mal con Beli, de hecho ha señalado que no tuvo la oportunidad de convivir con ella.

Daniela Luján revela por qué no había regresado a los escenarios

Durante la conferencia de prensa, Daniela también dio a conocer que si bien se había mantenido activa en la actuación, se alejó de la música debido a que sufre de pánico escénico. La protagonista de "¿Tú Crees?" indicó que ha recibido el apoyo de la producción y por supuesto de su compañeros, quienes están junto a ella cuando se comienza sentirse mal, por lo que agradeció que en estos momentos la estén animado.

"He transitado por varios lugares esta semana. Como punto numero uno, 'Bobo Producciones' me ha cobijado, me ha se sentir muy segura de lo que sucedió y va a suceder arriba de los escenarios. Creo que también poder hablarlo, me permite encontrar personas con las que siento empatía y que podemos compartirlo, y gente también que se ofrece a ser contención, hace que ese momento pase mucho más leve", destacó la cantante y actriz.