Marjorie de Sousa impone tendencia con traje de baño retro

Marjorie de Sousa es una actriz venezolana que ha adquirido a lo largo de los años una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. La nacida en caracas suele dejar enmudecidos a todos sus fans ya que a pesar de tener 43 años sigue manteniendo un cuerpazo que todas envidian.

Instagram es el lugar donde los fans de la modelo se han agolpado para ver su día a día pues en esa red social supera ampliamente los 9 millones de seguidores. Es que la venezolana no solo muestra los outfit de noche que utiliza sino además es muy propensa en publicar fotos en traje de baño ideal para la temporada.

Marjorie de Sousa. Fuente: Instagram @marjodsousa

Los traje de baño retro de Marjorie de Sousa en Instagram

Marjorie de Sousa no le teme a nada y busca las maneras de seguir sumando seguidores en las plataformas 2.0. Para eso debe subir las temperaturas de la manera que sepa, pero afortunadamente no es algo que le cueste, ya que la actriz, es dueña de una figura como no hay dos en el continente.

Ahora en su cuenta de Instagram decidió postear unas fotos donde se la ve con varios trajes de baño retro que demuestra su belleza desde muy chica. La publicación que hace es sobre una cuenta que la cataloga como una ¡Reina sin corona! dando a tender que esta venezolana tenía todo para ser una Miss Universo.

Marjorie de Sousa. Fuente: Instagram @marjodsousa

Marjorie de Sousa nuca ha dejado de postrar sobre su actualidad pero en este caso se da el gusto de mostrar como se veía hace unos años atrás. No hay dudas que la actriz cuenta con una belleza envidiable desde la cuna y que por supuesto que siempre fue considerada como una reina sin corona.

