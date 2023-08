Daniel Sosa perdona a Richie O’farrill: “no puedo decirte que es mi mejor amigo, pero lo perdono”

El pasado mes de abril, el comediante Mau Nieto llegó al altar con su ahora esposa Carla Fernández, al evento asistieron muchos famosos, sin embargo, en la fiesta ocurrió un altercado que será difícil de olvidar, pues entre los invitados se encontraban Richie O’Farril y Daniel Sosa, quienes protagonizaron una fuerte discusión.

Tras esta discusión, O’Farrill aseguró que Daniel Sosa lo había amenazado de muerte y muchas otras acusaciones graves en contra del también comediante, los días pasaron y Richie fue internado en un hospital de salud mental, mismo del cual ya salió, por lo que una vez más tomó sus redes sociales pero esta vez para dar la cara y explicar su comportamiento, además que pidió disculpas a todos los que insultó y acusó falsamente entre ellos a Sosa quien a su vez aseguró que ya perdonó a quien fue su gran amigo.

El pasado 31 de julio, Richie O’farrill apareció de nuevo en redes sociales, sin embargo, esta ocasión el comediante no lo hizo como lo habíamos estado viendo durante sus últimas transmisiones que hizo, esta vez, Richie se miraba tranquilo pero sobre todo muy apenado con su público, amigos y familiares.

En dicho video, O’Farrill aprovechó para explicar que lo que sucedió en la boda de Mau y Carla fue un fue un brote maníaco depresivo e indicó que ya se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que pidió disculpas a todos aquellos que agredió, algunos de los nombres que mencionó fueron los de Mauricio Nieto, Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa.

Ante estas disculpas, Daniel Sosa por primera vez habló abiertamente del tema y lo hizo en entrevista con Karla Díaz en su programa Pinky Promise, ahí el comediante aseguró que ya había perdonado a quien fue su gran amigo.

“…estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo, dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante, hoy entiendo de dónde viene, hoy entiendo que no era él…la disculpa de Ricardo se le agradece, no puedo decirte que es mi mejor amigo porque duele mucho, pero sin lugar a dudas, yo con el corazón en la mano yo perdono a Ricardo, por que no era consciente de eso…”, dijo Daniel Sosa