Yuri y Paulina Rubio se aliaron para evitar que ex Garibaldi tuviera un romance con Luis Miguel

Sin duda alguna, Luis Miguel ha sido uno de los hombres más aclamados y deseados por las mujeres , no solo por las millones de damas que siguen de cerca su carrera, sino también por aquellas que pertenecen al gremio del espectáculo no solo de México sino a nivel mundial.

No por nada, “El Sol” ha tenido en su historial amoroso a las mujeres más bellas y famosas como Mariah Carey, debido a lo anterior es que recientemente Yuri confesó que ella en complicidad con Paulina Rubio en una ocasión separaron a Luis Miguel de una ex integrante de Garibaldi.

Fue en uno de los capítulos del nuevo reality show “Secretos de las indomables” el cual se transmite a través de Canela.TV, en donde Yuri confesó la travesura que hizo junto con Paulina Rubio en una fiesta luego de unos famosos premios.

Y es que en dicha fiesta, estuvo presente Luis Miguel que estaba en compañía de Patricia Manterola, quien supuestamente es el eterno amor de “El Sol” y a quien dedicó el tema “La Incondicional”, sin embargo, la ex Garibaldi aseguró nunca fueron nada, solo grandes amigos.

Ante esto, Yuri quiso confesarse con Paty Manterola y quedar libre de culpa, pues la jarocha confesó que en una ocasión hizo de todo junto con Paulina Rubio para separarla de Luis Miguel.

“Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty... te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?... hasta estoy sudando... resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca... estaba Luis Miguel... estaba con esta muñeca bien acompañado... cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon... me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola... pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él...”, narró Yuri.