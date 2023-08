Salma Hayek confirma el traje de baño de 2 piezas ideal para el verano 2023

Salma Hayek tiene predilección por las microbikinis ya que a sus 56 años la actriz mexicana no duda en lucir su cuidada figura con los más osados modelos y sus fotos en las redes sociales son furor tanto para hombres como mujeres. Con el verano entre nosotros, la estrella de Hollywood nos sigue regalando fotos con cuerpazo que enamora a cualquiera.

Instagram es el lugar donde mejor se siente la actriz ya que puede subir material en alta calidad e interactuar muy sencillo con sus fanáticos. Con 26 millones de seguidores, la mexicana no solo se posiciona como una de las más populares en la red sino además, marca tendencia en cada look que incluye en su closet.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

Salma Hayek eligió una bikini para conquistar a todos en Instagram

Desde una lujosa piscina, Salma Hayek posó con un diseño de corpiño triangular muy chiquito, que destacó su busto, y una bombacha clásica con breteles finos que se anudan en los laterales. Todos eso se puede ver con una prenda por arriba bien trasparenten donde se puede ver todo con lujo de detalles.

Cuando la actriz subió esa foto a su Instagram, los likes no pararon de llegar y lo más llamativo fueron los comentarios que le dejaron. Es que la pose que metió Hayek se la ve muy sexy y por eso todos se volvieron locos en describir no solo su belleza sino una parte en particular de su cuerpo como es sus grandes pechos.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

No es la primera vez que hace algo así ya que recientemente sorprendió al mostrarse totalmente desnuda en un sauna, con algunas toallas blancas en sus partes íntimas para evitar la censura. “Abrazando el poder curativo del sauna y sudando el estrés este #WorldWellbeingWeek”, escribió Salma Hayek en el pie de foto de la publicación.

