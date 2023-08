La miniserie de Netflix que desató polémica por sus temas arriesgados, tienes que verla antes de que la quiten

Las opciones que existen dentro de las plataformas de streaming resultan ser sumamente amplias, las cuales pueden sorprender muchísimo a los miles de espectadores en el mundo; en Netflix no es la excepción, por lo que constantemente buscan nuevo contenido para satisfacer gustos de chicos y grandes, y durante el mes de agosto te traemos una recomendación ideal para disfrutar con las personas que más quieres y que están libres de prejuicios.

En esta ocasión, te queremos recomendar una serie que tienes que ver antes de que la retiren del catálogo de Netflix, la cual aborda temas de racismo, clasismo, discriminación en general, homofobia y la discapacidad y cómo vivir con ella en un contexto social y laboral cuando tienes 30 años.

"Special", una serie imperdible

Se trata de la serie que lleva por título “Special”, la cual forma parte del género comedia y drama estadounidense, creada por Ryan O’Connell, la cual regresó con su segunda temporada en Netflix; consta de episodios cortos de no más de 20 minutos cada uno.

Special es una serie basada en el relato personal y memorias del autor titulada “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves” en 2015; la primera temporada tuvo su estreno a través de Netflix el 12 de abril de 2019.

Serie de Netflix, ¿de qué trata?

Así es como la segunda temporada llega a la gigante de streaming, para que miles de seguidores puedan saber el desenlace de esta historia que también tiene toques de positividad ante las adversidades a las que se tiene que enfrentar el personaje principal.

“Special” nos cuenta la historia de Ryan, un hombre gay que tiene parálisis cerebral leve, quien además decide reescribir su identidad y finalmente buscar la vida que quiere, para así vivir lo más “común” que se pueda, sin dejar de divertirse y salir con gente que le agrada.

“Ryan es un joven gay con una leve parálisis cerebral que decide reescribir su identidad y perseguir la vida que quiere. Después de años sin futuro, trabajando en pijama como bloguero y comunicándose principalmente a través de mensajes de texto, Ryan finalmente descubrió cómo mejorar su vida hacia la edad adulta”, se lee en la sinopsis de Filmaffinity.

La cinta se encuentra entre lo más visto de la plataforma. FOTO: Netflix

Ficha técnica

Título original: Special

Año: 2019

Duración: 15 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Ryan O'Connell (Creador), Anna Dokoza

Guion: Ryan O'Connell

Reparto: Ryan O’Connell, Jessica Hecht, Julie Cude-Eaton, Samantha Lee

Música: Joshua Moshier

Fotografía: Philip Roy

Compañías: Campfire, Stage 13, That's Wonderful Productions.

Distribuidora: Netflix

Género: Serie de TV y comedia

Esta miniserie cuenta con dos temporadas. FOTO: Netflix

