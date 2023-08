Fernanda Castillo, una actriz que desafía todos los estigmas sobre la maternidad

Todos recuerdan a María Fernanda Castillo García, no solo por su espectacular actuación como Mónica Robles, en el “Señor de los cielos”, sino por su amplia trayectoria que involucra múltiples proyectos como: “Isla brava”, “La fea más bella”, “Mujer, casos de la vida real”, “Destilando amor”, “Mujeres asesinas” e incluso la versión de “Teresa” de 1959.

En cada faceta, vemos a una Fer del Castillo totalmente distinta pues que claro que es una profesional en toda la extensión de la palabra… pero algo que también es admirable en ella, es su inteligencia para afrontar las críticas sobre la forma en que ejerce su maternidad, pues nos deja claro, que de poquito a poquito debemos dejar la culpa atrás y romper con todos esos estigmas que no aportan nada en la forma en que decidimos criar a nuestros hijos.

La maternidad no te hace mejor, pero te transforma

Como recordaremos, la actriz Fer del Castillo inició una relación con el empresario mexicano, Erik Hayser, a partir del 2014 y tan grande ha sido su amor que han logrado consolidarlo por más de 8 años, al punto de convertirse en papás en 2020.

Ante el cuestionamiento de Oscar Uriel, conductor de “Guía del hater” sobre si piensa que convertirse en madre la convierte en mejor actriz o no, Fer comentó que cuando trabajaba con Arcelia Ramírez y escuchar su experiencia fue que le entró la curiosidad por experimentar lo mismo, sin embargo, afirmó que, tras serlo, definitivamente se transformó en otra mujer.

“No sé, si ser mamá o no, y ella me platicaba mucho de su experiencia… Recuerdo que cuando me platicó dije: ahhh, buena idea, eso puede ser un buen gancho. No sé, bueno sí sé que hay muchas historias que me llegan desde un lugar diferente, no sé si soy mejor actriz o si estoy más sensible a muchas cosas, pero si es verdad que soy otra mujer, eso sí” Fer del Castillo