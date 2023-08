El romántico drama del novio de Jisoo de BLACKPINK que puedes ver hoy en Netflix

Después de que Jisoo de BLACKPINK confirmara que está saliendo con el actor Ahn Bo Hyun, la popularidad del artista aumentó, pues los fans de la cantante de k-pop quieren conocer más detalles de él. De igual forma los trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera volvieron a convertirse en tendencia, por lo que no es sorpresa que uno de sus dramas en Netflix sea de lo más comentado en las últimas semanas en la plataforma.

Hace unas semanas, un medio surcoreano publicó unas imágenes revelando que la intérprete de "FLOWERS" estaba saliendo con el galán de k-dramas. Posteriormente sus respectivas agencias confirmaron que tenían un romance y pidieron a los miembros de BLINK apoyar su relación. En tanto, los seguidores de la banda de k-pop comenzaron a prestarle mucho más atención al artista, de 35 años, y a ha los dramas que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

¿Cuál es el drama de Ahn Bo Hyun que está en Netflix?

El actor Ahn Bo Hyun es muy popular, por lo que fue convocado por Netflix y la cadena tvN para protagonizar el drama "Nos vemos en mi 19.ª vida", el cual se estrenó en su catálogo este 2023. Fue uno de los más vistos en la plataforma, pues desde su primer episodio estuvo en el Top 10 de los más visto en la plataforma de streaming. A pesar de que ya terminó, volvió a ser tema de conversación después de que la celebridad coreana confirmara su romance con la integrante de BLACKPINK.

"See You in My 19th Life", nombre que tiene en inglés, está basado en webtoon del mismo nombre. La historia se centra en Ban Ji-eum, una joven que puede recordar todas sus reencarnaciones a lo largo de casi mil años. En su vida número dieciocho conoció a un niño, pero este murió tras un accidente y poco después renace con su vida número diecinueve. Ahora, busca reencontrarse con él, sin embargo, no sabemos si la reconocerá.

Ahn Bo Hyun protagonizó "See You in My 19th Life" de Netflix IG @bohyunahn

Además de Ahn Bo Hyun, el k-drama está protagonizado por Shin Hye-sun, Ha Yoon-kyung y Ahn Dong-goo, quienes también son muy queridos por los fanáticos. La serie se estrenó 17 de junio y terminó el 23 de julio de 2023, teniendo grandes niveles de audiencia, sin embargo, aún está disponible en Netflix ya que forma parte de su gran catálogo por lo que la puedes ver hoy con subtítulos en español o bien doblada a nuestro idioma.