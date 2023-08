¡De bota y sombrero! Karol G le entra al regional mexicano, así se escucha la nueva canción de “La bichota”

Aunque sabemos que Karol G es una fanática de la música regional mexicana y en temas como “200 copas” ha tenido algunos tintes, así como sus colaboraciones con Grupo Firme, en esta ocasión “La Bichota” se alejó solo un poco de la música urbana, para interpretar de manera formal un tema de corte regional mexicano.

Con botas y sombrero, la cantante colombiana lanzó su nuevo tema titulado “Mi ex tenía razón”, en donde lanzó una conducente respuesta a las indirectas que su ex Anuel le hizo hace algunas semanas en donde pedía que regresaran, sin embargo, Karol G en realidad le deja saber a Feid, su nuevo amor lo bien que le hace estar con él.

¿Karol G hizo homenaje a Selena y ‘Betty, la fea’?

En el video oficial el cual tiene una duración de dos minutos con 41 segundos, “La Bichota” hizo un homenaje a Selena pues la cantante utilizó una camiseta con la imagen de “La Reina del Tex-Mex”, además que el sonido de esta nueva canción es muy parecido a los temas de la fallecida cantante.

Además de Selena, Karol G hizo mención a una de las telenovelas no solo más exitosas de su natal colombia, sino que lo fue a nivel mundial, nos referimos a “Betty, la fea”, pues en una parte de su canción dice: “me sentía fea como Betty y ahora soy pretty”.

Karol G portó en todo momento una camiseta con la imagen de Selena.

Foto: Captura de pantalla YT Karol G

Además de estas dos claras referencias en la canción y video de Karol G, como lo mencionamos en un inicio, la cantante colombiana, lazó una dura respuesta a todas aquellas peticiones que le hacía su ex Anuel en redes sociales y conciertos en donde le pedía perdón y quería una nueva oportunidad con ella.

En frases como: “De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”, deja ver que ahora esta mucho más feliz a lado de Feid a quien también dedica unas frases.

El video se grabó en medio de un lago

Foto: Captura de pantalla YT Karol G

Y es que, cabe señalar que esta canción no está dedicada para Anuel sino para su actual novio, aunque si bien, no han salido a formalizar su relación, ya van varias ocasiones en las que se les ve tomados de la mano.

A Feid van dedicadas frases como:“Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’”.

¿Cuál es la letra completa de ‘Mi ex tenía razón’?

Seguramente si ya escuchaste la canción no podrás dejarla de escuchar y de cantar una y otra vez, pues es un tema que no solo tiene una letra con muchos mensajes, sino que la música te provoca ponerte a bailar.

Es por eso que a continuación te compartimos la letra completa del nuevo tema de Karol G el cual es parte del”Mañana será bonita (bichota season)”.

Contigo los días de playa me dan más calor,

por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.

Mi ex tenía razón…

Dijo que no iba a encontrar uno como él,

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor…

Mi ex tenía razón…

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? si me lo hace mejor.

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella ‘e Moët

Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía.

-CORO-