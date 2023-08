Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto: “No ha sido una decisión sencilla”

Tras más de 20 años en los que conquistaron al público con su “Detector de metal”, este martes 1 de agosto Jay de la Cueva anunció de manera oficial su salida de Moderatto. El cantante habló sobre sus proyectos a futuro como solista y con su nueva banda, además de lo que sucederá con los compromisos que tiene con la agrupación con la que brilló en la industria.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo el cantante en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Jay de la Cueva abandona Moderatto. Foto: IG @jaydelacueva

El cantante añadió que desde ahora se dedicará a sus proyectos como solista y el disco en el que trabaja para ello; sin embargo, es posible que los fanáticos aún lo vean junto a Moderatto ya que cumplirá con los compromisos que tiene para este 2023 con ellos. Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros, la disquera y sus fanáticos.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados”, indicó.

“Agradezco mucho mi pasado”

En abril pasado durante un encuentro con los medios retomado por el periodista Ernesto Buitron, el cantante ya daba un adelanto de sus nuevos proyectos alejado de Moderatto despertando inquietud entre los fans sobre el futuro de la agrupación que se mantiene en la memoria del público por temas como “Sentimental”, “Ya lo veía venir” y “Muriendo lento”, éste último en colaboración con Belinda.

“Estoy enfocado en mi primer álbum como solista que sale en verano y tengo una nueva banda que se llama The Guapos (…) Agradezco mucho mi pasado y todo lo que he hecho en la música, pero lo voy a honrar desde otro lugar, yendo para adelante y tocando con otros músicos. Hoy en día soy otra persona y soy otro artista”, dijo.

En aquel momento no descartó regresar a Moderatto, sin embargo, enfocaría sus esfuerzos y energía en brillar junto a su nueva banda que está integrada por Adan Jodorowsky, Leiva y El David Aguilar con quienes ya debutó en el Festival Pa’l Norte de este año.

