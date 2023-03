VIDEO | ¿Se acabó el "Detector de Metal"? Jay de la Cueva tiene otra banda y revela qué pasará con Moderatto

Todo lo que inicia, un día tiene que terminar. Esta máxima de la vida es algo natural para todas las personas y, por raro que parezca, no están exentas de ello las figuras públicas. En esta ocasión la expresión se aplica a Moderatto, una de las bandas rock pop más icónicas de las últimas dos décadas para el mercado nacional y otras partes del mundo.

Peculiares desde su formación y como banda llena de músicos talentosos que sólo querían divertirse, su frontman, Jay de la Cueva, ha decidido dar un paso al costado y migrar su atención a otros proyectos. Durante sus años con Moderatto, esto ya había sucedido parcialmente y, de hecho, algunos otros de sus compañeros también habían formado agrupaciones paralelas a los creadores de "Detector de Metal".

Cabe mencionar que Iñaki, Cha! y Elohim Corona tienen su banda Gran Sur desde hace tiempo, paralela a Moderatto.

Jay de la Cueva va de solista y algo más

Durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jay de la Cueva expresó qué pasa por su vida profesional, con todo apostado a su primer disco como solista y al avance con The Guapos, la banda que conformó durante el último año y por la que dejará, de momento, a Moderatto.

"Regresé anoche de Buenos Aires, Argentina, donde estoy filmando algo y muy ilusionado porque estoy sacando nueva música, trabajando en mi primer álbum solista y estaré sacando algo a final de año", dijo.

Jay y Moderatto ¿caminos separados?

Con esto en el tintero, es un hecho que Jay tiene la mira puesta en música nueva con otros proyectos y a Moderatto le dejará algunas fechas más que ya están pactadas.

"Y estreno una nueva banda, tengo una nueva banda con tres amigos más y debutaremos el 1ro. de abril en un festival que se llama Pal' Norte. Estuve primero en París filmando el video de esta banda, regresé para Buenos Aires y ahorita voy a Vallarta a tomar unos días libres con mi madre y haré un show privado por allá", indicó.

Cuestionado sobre qué pasará con Moderatto y si sus proyectos significan el final de la icónica banda, Jay de la Cueva explicó con precisión qué piensa en torno a esto.

"Bueno, todo tiene un ciclo, pero ahorita tengo varios compromisos con Moderatto todavía, pero mi energía y mi corazón están puestos en lo nuevo. Para mí es importante siempre ser honesto y moverse desde ese lugar. Artísticamente soy distinto al que empezó cuando estaba con Moderatto o con mis otras bandas, y hoy la nueva música que voy a hacer como solista y con la banda me representan como el artista y la persona que soy", reflexionó.

No ve un adiós, pero...

En la parte final de su aclaración, Jay de la Cueva insistió en que "No me atrevo a decir que es el adiós de Moderatto, siempre puede estar la posibilidad abierta, estamos viendo, me enfoco en el presente, tenemos compromisos".

Ante ello, se sintió cómodo al abundar en qué es The Guapos y lo ilusionado que se siente de tocar a lado de otros tres grandes amigos.

"La nueva banda se llama The Guapos junto a tres grandes músicos que son mis tres hermanos: Adan Jodorowsky, Leiva y El David Aguilar. Es una banda de rock & roll, se grabó a la vieja escuela todos tocando juntos, muy lindo, muy contentos"

"Es un recordatorio de por qué nos dedicamos a la música, tiene la energía de tocar con los amigos y por el momento no haré colaboraciones ni en la banda ni en mi disco solista", definió.

Jay remató que The Guapos tiene pactada ya una gira para este verano con 12 conciertos que darán en España.

