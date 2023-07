Yanet García conquista el verano con el traje de baño más elegante y que atrae miradas

Si hay alguien que sabe cómo atraer todas las miradas esa es Yanet García, quien en incontables ocasiones ha dado lecciones de moda y estilo, ya sea al lucir un minishort con blazer y botas altas para presumir su lado más neoyorkino o con aquellos más arriesgados con los que presume su figura perfecta, misma que ha logrado gracias a sus intensas rutinas de ejercicio y alimentación balanceada, pues en redes también comparte su estilo de vida.

Aunque en plataformas como Instagram u OnlyFans la ex Chica del Clima suele compartir sus poses más arriesgadas en lencería o microbikinis, en esta ocasión se lució con el traje de baño más elegante del verano y que se puede usar sin importar la edad, así que si quieres lucir como toda una fashionsita estas vacaciones este diseño es un must have de la maleta. ¿Le robarías el estilo a Yanet García?

Desde el camastro, así impuso moda veraniega la bella conductora

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 14 millones de seguidores, la modelo mexicana favorita compartió una nueva foto en la que además de poderosa se mostró glamurosa y hermosa con un traje de baño de una sola pieza en color negro y que la hace lucir elegante. De acuerdo con la famosa que pasó por el matutino "Hoy", lo ideal es apostar por un corte clásico con el cual conseguir el famoso estilo "old money".

Así derrochó estilo la bella modelo. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Para la ocasión apostó por un bañador de una sola pieza en el que destaca un cuello redondo y sin escote para acompañar un par de tirantes anchos que elevan el look al siguiente nivel y que además de ser una tendencia del verano, se puede llevar en cualquier época y sin importar si se habla de 2023 o de los años venideros. Por otro lado, la confección entallada permite resaltar las curvas hasta enmarcar la silueta.

Uno de los tantos trucos de Yanet García para siempre lucir icónica es llevar un tiro extra alto con el cual potenciar los resultados de la figura, ya que este corte ayuda a lucir unas piernas kilométricas que ayudan a lucir más alta. Por supuesto, no es lo único que hay que tomar en cuenta ya que la estrella de OnlyFans también agrega accesorios que elevan su outfit playero, en este caso:

Joyas doradas

Lentes de sol

Sandalias

Hace unos días conquistó la red con un bikini rojo. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

En traje de baño, Yanet García le da la bienvenida a Threads

"Leyendo mis nuevos seguidores en @threadsapp. Que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias por todo su amor y apoyo", fue el mensaje con el que acompañó su foto con el look ideal para este verano. Y es que Yanet García al igual que otras famosas como Lis Vega están invitando a sus fans a seguirlas en la nueva red social de Meta, antes Facebook.