VIDEO: Bárbara Torres imita a Wendy Guevara y genera críticas

Bárbara Torres sigue en medio de la polémica debido a su actitud dentro de La Casa de los Famosos México. Esta vez los fans están muy molestos, pues se metió con Wendy Guevara, a la que imitó cunado hace su programa "Resulta y Resalta", no obstante, al público no le pareció divertido, ya que lo consideraron ofensiva. De esta forma, la actriz sigue dando de qué hablar y se convierte en una de las que menos gusta a los seguidores del reality show.

Así imitó Bárbara Torres a Wendy Guevara

Esta semana los habitantes de La Casa de los Famosos se pusieron de acuerdo para ignorar a Bárbara Torres, esto después de que tuvieran distintas peleas con ella, sobre todo Sergio Mayer. Sin embargo, algunos de los integrantes no han podido evadirla por completo, pues comparten mucho tiempo con ella. Fue así que en días recientes, la comediante que le dio vida a "Excelsa" en La Familia P.Luche hizo algunas imitaciones de sus compañeros y la miembro de "Las Perdidas" fue una de las elegidas.

Bárbara Torres imita a Wendy TikTok @reality_fanss,

Para tratar de similar ser la influncer, Bárbara se colocó una almohada en la parte superior para que parecieran sus pechos. Asimismo, trató de copiar el estilo de hablar de la estrella de internet durante el programa "Resulta y Resalta", una emisión que se inventó Wendy para entretener a sus compañeros y para preguntarles temas polémicos, que han protagonizado tanto afuera como adentro del reality show de Televisa.

"El pinche regio va a tener un montón de pedos también porque no va a tener que comer y no va poder hacer nada de ejercicio y todos se van a emput*r. Y la pinche Wendy va estar durmiendo con una pinche argentina, y va a tener un montón de pedos porque va a tener montón de pedos hormonales. 'Resulta y Resalta' hermanas", terminó la comediante, que intentó hacer reír a los demás habitantes sin éxito.

Aunque Guevara soltó una sonrisa mientras estaba adormilada, los seguidores de "La Perdida" aseguran que se veía incómoda debido a que se estaban burlando de ella. En un video que recuperó la cuanta de TikTok @reality_fanss, los admiradores de la influencer despotricaron contra Bárbara Torres, ya que aseguran que está siendo grosera y ofende a la gente, incluso cuando intenta hacer reír a sus compañeros.

Aseguran que Wendy no estaba cómoda TikTok @reality_fanss,

"Podemos regresar a ferka y sacar a barbara?", "Nos pasó como en Among Us, sacamos al que no era el impostor", "Ferka o Raquel no sabíamos que éramos felices", "Ferka regresa", "YA QUE LA SAQUEN!!!", "No entiendo porque no la nominaron desde antes" y "Esa Barbara va contra wendy", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación en la que siguen pidiendo que salga la actriz.