Bellakath impone tendencia veraniega con bikini de perlas y pareo, así se lució "al natural"

Con un look de 'cara lavada' la “promesa mexicana del reggaeton” lució su belleza natural. Instagram @labellakath

Katherinne Huerta mejor conocida como Bellakath es una joven que saltó a la fama con su exitosa canción “La gatita”, tema que a pesar de causar controversia por presunto plagio, la ha posicionado como un referente del género urbano en México. La cantante de 25 años de edad ha logrado colocarse en el primer lugar de Spotify Charts en México y ha participado en importantes eventos como el Flow Fest 2022 y la edición 2023 de Electric Daisy Carnival (EDC) México.

Bellakath es originaria de la Ciudad de México y antes de convertirse en la “promesa mexicana del reggaeton” dedicó su tiempo a estudiar en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, para después incursionar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la cual se graduó de la licenciatura homónima de la escuela de la cual es egresada.

Bellakath presume en sus redes su look "al natural" durante su visita al mar. Foto: IG @labellakath

La reguetonera también participó en el programa “Enamorándonos” (2019) de Televisión Azteca, al cual acudían personas en busca del amor: sin embargo, tras compartido en sus redes memes en los cuales se burlaba de Yalitza Aparicio, Bellakath fue expulsada del reallity. Es así que en 2020 se afilió al sello discográfico “La Mafia del Perreo”, donde lanzó su primer sencillo titulado “Melocotón” en colaboración con el reggaetonero Michael G, quien también participó en “Enamorándonos” y desde 2021.

El look de la intérprete de “Y yo me le pego” era totalmente diferente al actual, pues anteriormente lucía una melena rizada y pelirroja; sin embargo, luego de alaciarse y teñirse el cabello de un tono oscuro, además de algunas cirugías cambió radicalmente al que ahora es su nuevo look que luce tanto en sus redes sociales como en sus presentaciones musicales.

Bellakath impone tendencia veraniega con bikini de perlas y pareo

En su cuenta de Instagram, la reguetonera compartió unas imágenes en las que se le observa al natural, es decir sin gota alguna de maquillaje, luciendo un bikini blanco con perlas pequeñas bordadas en el top, un detalle que le da un toque chic a su atuendo veraniego. Asimismo, resalta que el puro color blanco es ideal para brillar esta temporada e incluso para resaltar las pieles bronceadas.

Bellakath impone tendencia con este bikini bikini blanco con perlas pequeñas bordadas. Foto: IG @labellakath

Finalmente, en su cátedra de mods desde la playa, Bellakath se sumó a la tendencia de los pareos, mismos que se vieron durante la primavera y que son perfectos para volver elegante un bikini, ya que convierten al atuendo en el más discreto y moderno.