"¡Pásale!": Curvy Zelma abandona la TV para vender ropa de paca en el tianguis

Una de las famosas más queridas por el público mexicana es Curvy Zelma, quien en programas como "Venga La Alegría" se ha sabido ganar el cariño de la gente y además se convirtió en el mejor referente en el mundo de la moda, en especial si se trata de los cuerpos curvilíneos; sin embargo, este fin de semana nos dejó ver que es capaz de abandonar la TV para irse a triunfar en el tianguis como toda un experta.

La mañana de este sábado la guapa conductora compartió un video en el que se ve su carro lleno de las prendas y calzado más exclusivos de su clóset a la venta y en remate con la intención de ganar un ingreso extra a sus respectivos trabajos en TV y como influencer. Como era de esperarse sus fanáticos se dijeron ansiosos por ir a visitarla al tianguis y hacerse de su propia colección con ropa de paca y así también darle una nueva oportunidad a aquellos básicos del clóset que ya no se usan.

Así anunció su debut en los tianguis. (Foto: IG @curvyzelma)

Curvy Zelma se va al tianguis a vender su ropa, ¿cómo conseguirla?

A través de sus historias de Instagram, Zelma Cherem compartió un nuevo video para presumir que en sus tiempos libres y en esos momentos de crisis económica saca todo lo que ya no usa de su guardarropa para llevarlo a vender al tianguis y a precios bajos, pues según confesó, un par de zapatos se pueden conseguir desde 30 pesos y así lucir siempre glamurosa. ¿Pero en qué mercado sobre ruedas se encuentra la talentosa conductora?

De acuerdo con lo que ella misma reveló, la grabación fue hace un año y hoy decidió recordar la experiencia con sus seguidores, pero por lo que dejó ver se trata de una práctica común y que afirmó, no duda en repetir, así que estando atenta a sus redes podrás hacerte de sus piezas más icónicas.

"Tanto vender como comprar es divertido, aquí necesitaba una lanita extra y agarré el coche, saqué mi ropa, accesorios y zapatos y puse lo que viene siendo 'variedad' y distintos precios, busqué un tianguis y me estacioné por ahí unas horitas y traka la matraka a darle. Cuándo haga otra si les late les aviso ya que este video fue hace un año aprox pero lo vi en mis videos y dije! Awww", escribió.

Puedes comprar ropa desde 100 pesos. (Foto: IG @curvyzelma)

En su video, Curvy Zelma afirmó que "la paca es una buena idea, tanto comprarla como venderla" y es por ello que sale en su auto a vender parte de su clóset y con precios para nada elevados, ya que respeta el segundo uso de las prendas al vender sus cosas desde los 30 y hasta los 100 pesos para así hacerse de su inversión. "Me voy así por las calles buscando que alguien me compre, la paso bien, conozco gente, me echo un taquito o algo de tomar y gano lana".

La emoción de sus seguidores no se hizo esperar y se mostraron ansiosos por ir tanto a conocer a la conductora como comprar la ropa de paca de buena calidad y barata; mientras que algunos alejados de la Ciudad de México le pidieron que conduzca hasta sus estados para también tener la oportunidad de comprarle.