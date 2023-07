VIDEO: León Larregui hace playback y lo tunden en redes

León Larregi vuelve a convertirse en el centro de atención, sin embargo, esta vez no es por sus polémicas declaraciones, sino porque usuarios de redes sociales lo están acusando de hacer playback en uno de sus conciertos. En redes sociales se está haciendo viral un video en el que los asistentes exhibieron al artista por no cantar en vivo, desatando las críticas de varios personas en las plataformas digitales.

Este fin de semana, el vocalista de Zoé se presentó en Querétaro como parte de su gira en solitario "Primarama Tour". Durante su show el cantante entonó sus mejores éxitos e hizo que el público estuviera disfrutando de este momento, sin embargo, cuando se dispuso a interpretar "Souvenir", León empezó a jugar con el micrófono, por lo que de un momento para otro tuvo un pequeño inconveniente que lo dejó al descubierto frente a sus cientos de fanáticos.

Leon Larregui estuvo en Queretaro Foto: Captura de pantalla

Acusan a León Larregui de no cantar en vivo

En un video que se encuentra disponible en TikTok se puede observar cómo el intérprete de "Locos" está cantando su tema, y después comienza a jugando con el micrófono, pues lo lanza con una sola mano, sin embargo, no puede cacharlo, perdiendo el control del artefacto, por lo que este cae al suelo y deja en evidencia que estaba haciendo playback, pues mientras el "micro" está en el suelo, se sigue escuchando su voz en el recinto.

En el momento que el cantante se da cuenta que continúa la pista, este toma rápido el micrófono y sigue dando su show, tratando de aparentar que nada había pasado, no obstante, muchos de sus fanáticos pudieron captar el momento, por lo que ahora hay varios videos en plataformas digitales como TikTok y Twitter, en donde los usuarios han comenzado a criticar la acción de Larregui, de 49 años, quien también se ha lanzado contra otros artistas como José Madero.

Se le cayó el micrófono y se escuchaba su voz Foto: Captura de pantalla

"No lo esperaba de ti León", "Ahí tienen a su héroe", "No puede ser", "Ya no es el mismo de antes", "Perdió un fan, y tan caros que están sus boletos", "¿En qué momento te perdimos?", "Lo usaron porque León Larregui estaba ebrio, JAJAJA" y "El micro siempre estuvo apagado", son algunos de los comentarios en su contra que se pueden leer, sin embargo, hubo otros fanáticos que lo apoyaron, ya que especularon que tal vez no lo dejaron cantar en vivo.

"Banda la mayoría de veces no es por ellos, los mismos del evento los obligan a hacer playback", "No es playback, son las secuencias de las voces de apoyo, el usa varias voces cuando graba, no sorprendería que en vivo las use de secuencia", "Si es, cuando hablabla hasta se trababa de que estaba todo drogado" y "eso fue a propósito, yo pienso que no lo dejaron cantar en vivo y aplicó lo de hace años en tv", son algunas de las declaraciones que hicieron los admiradores del cantante.

El cantante siguió interpretando sus éxitos Foto: Captura de pantalla

