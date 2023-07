Muere la mamá de Andrea Legarreta, así fue como la conductora de Hoy la celebró el día de las madres

Lo que parecía un domingo lleno de felicidad para Andrea Legarreta, rápidamente dio un giro inesperado, pues por la mañana la conductora de Hoy felicitaba a sus padres por su aniversario número 57 de bodas, sin embargo, horas más tarde la también actriz compartió la dolorosa noticia de la muerte de su mamá a quien de cariño llamaba “Chabelita”.

Sin dar más detalles de la muerte de su madre, Andrea Legarreta en un extenso texto que escribió en sus redes sociales, compartió la tristeza que la invade en estos momentos, pero también agradeció a la vida y a Dios por tener a la mejor mamá, y es que la conductora de Hoy cada vez que podía dedicaba hermosas palabras a su “Chabelita” tal y como lo hizo el pasado 10 de mayo al celebrar el Día de las madres.

Andrea Legarreta anunció la muerte de su madre a través de Instagram.

Foto: IG @andrealegarreta

A tan solo unos días de celebrarse el Día de las Madres en nuestro país el cual dicho festejo se lleva a cabo cada 10 de mayo, los conductores de Hoy participaron en una dinámica realizada por el Dr. César Lozano la cual consistió en que cada uno de los presentadores de la emisión matutina le dedicaban unas palabras a las fotografías de sus mamás.

Uno a uno de ellos fue hablando de las cualidades de sus madres y agradeciendo todo lo que hicieron por ellos, además los conductores les dejaron saber a sus mamis lo mucho que las aman y extrañan.

Llegó el momento en el que Andrea Legarreta pidió la palabra, con una gran sonrisa y muy orgullosa de su madre, la conductora comenzó a acariciar la fotografía en la que aparecen juntas mientras decía: “ella es mi Chabelita”, Legarreta no pudo contener las lágrimas para agradecerle a su mamá todo lo que le ha dado a lo largo de estos años.

“Mi Chabelita, esta es mi Chabelita, miren que ojitos tan hermosos tiene siempre fue una niña que desde chiquitita ayudó a su familia…fue una hija excepcional y después todo ese amor también lo volcó en nosotros, una madre excepcional, la extraño, te extraño a veces, necesito verte más, extraño tu olor, extraño el brillo de tus ojos…yo siempre he pensado que me hubiera gustado ser la mamá de mi mamá, me hubiera gustado darle todo lo que le faltó de niñita porque tuvo sus carencias, la pasó duro pero siempre guerrera, siempre levantándose, gracias por ser mi guerrera Chabelita y gracias por las llamadas de todos los días, te amo infinito, soy muy afortunada de tenerte como mamá, gracias” dijo Andrea Legarreta