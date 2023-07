¿De qué murió Angus Cloud, Fezco en la serie "Euphoria"?

La muerte del actor Angus Cloud ha conmocionado a Hollywood y fanáticos que ya externan muestras de apoyo a la familia a través de redes sociales. Fue a través de un comunicado donde señalan que la estrella de "Euphoria" fue encontrado muerto, esto tan sólo unos días después del fallecimiento de su padre.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, se lee en el comunicado difundido por el portal TMZ donde señalan que el actor fue hallado sin vida en la casa de su familia en California.

El actor, de 25 años, fue hallado muerto en la casa de su familia en California. Foto: IG @anguscloud

Aunque no revelan el motivo de su fallecimiento, en el comunicado dejarían ver que se trató de un suicidio: “La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con ello. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”.

SIGUE LEYENDO:

Muere uno de los famosos protagonistas de la serie "Euphoria"

La serie de HBO Max que pocos se atreven a ver por ser demasiado explícita