Kimberly Flores y Edwin Luna están destrozados por la muerte de su sobrina, la influencer Yuriby Gómez

Kimberly Flores se encuentra de luto debido a la muerte de su sobrina, la influencer Yuriby Gómez, quien falleció a los 23 años en Guatemala, país de donde es originaria la celebridad. Edwin Luna también se unió al duelo y dedicó algunas palabras en su cuenta de Instagram para la joven, así como en una de sus presentaciones junto a La Trakalosa de Monterrey, en donde también tocó una canción dedicada a la creadora de contenido.

Kimberly Flores está de luto por la pérdida de su sobrina

Este miércoles, la ex participante de La Casa de los Famosos de Telemundo compartió con sus más de dos millones de seguidores en la plataforma de Meta que su querida sobrina había fallecido. Aunque no dio detalles de la causa de muerte, era conocido que la joven de 23 años había pasado unos días hospitalizada, por lo que se espera que en las próximas horas la familia revele qué fue lo que le ocurrió a la celebridad de internet.

Kimberly Flores se despide de sobrina IG @kimfloresgz

Kimberly compartió en sus historias una serie de fotos junto a la influencer, en los que dejó ver que eran muy cercanas y que esta situación la afecta mucho. "Siempre juntas en un solo latido mi amor. Tenía tantos sueños", escribió en una de las imágenes que subió en su cuenta oficial, en donde también indicó que estaba desconcertada debido a que no podía asimilar la noticia, sobre todo en esta fecha tan importante, en la que celebra su aniversario de bodas con Edwin Luna.

"Mañana cumplimos 4 años mi amor Edwin Luna de este hermoso momento (su boda)y me quiebro en pedazos de ver a mi Yuriby siempre a mi lado en cada momento. Y ahora ya no te veré más mi niña", destacó en otra de las postales. Más tarde, la influencer, de 34 años, anunció que estaba viajando a Guatemala con su familia para despedir a su sobrina y estar junto a los padres de la joven, que se encuentran afectados por la pérdida.

La influencer recuerda a su sobrina en su boda IG @kimfloresgz

De igual forma, la mañana de este jueves publicó un recuerdo agridulce, debido a que fue una imagen del día de su boda. En la instantánea se observa a sus damas de honor, entre la que está Yuriby Gómez. "Cómo puede ser que hoy hace 4 años fue el día más especial y feliz de mi vida y hoy pueda llegar a ser el más triste, es inexplicable este dolor. No puedo no se cómo aprenderé a saber que no estas aquí", destacó Flores en su más reciente historia.

Edwin Luna también se despide de Yuriby Gómez

Aunque el cantante de La Trakalosa de Monterrey tomó sus redes sociales para señalar a sus fans que él no hablaría de la situación con Yuriby, ya que era su sobrina política, le dedicó la canción "Préstame a mi padre" en su más reciente concierto. El emotivo momento fue captado en video y compartido en su cuenta de Instagram, en donde también se llenó de comentarios en los que lamentan la pérdida de la familiar de su esposa.

Edwin Luna también se despide de Yuriby Gómez IG @edwinlunat

"@yuribygomez con mucho cariño para ti que yo se que me escuchas así como mi padre. Dios bendiga a toda la familia mi vida @kimfloresgz y desde donde estoy mi corazón se encuentra contigo", escribió en la plataforma de Meta el artista, quien también se dejó ver afectado por la muerte de la joven, con la que también convivió. "No hay palabras para este dolor tan inmenso que sentimos que el corazón" y "pobre muchacha era tan joven y se miraba muy dulce", son algunas palabras que se pueden leer en el post.