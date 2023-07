Julio Preciado anuncia la fecha de su retiro, le manda mensaje a Natanael Cano y Peso Pluma

Julio Preciado, una de las grandes voces del género regional mexicano, se robó los reflectores en el mundo de la farándula después de abrir la posibilidad de anunciar su retiro de los escenarios en los próximas semanas y volver a lanzar un fuerte comentario contra los corridos tumbados.

Fue durante una entrevista en donde el exvocalista de "Banda del Recodo" habló sobre los planes que tiene para su retiro y nuevamente volvió a hablar sobre los corridos tumbados, género que se encuentra entre las preferencias en las apps de música.

En una entrevista compartida por el programa "Sala El Sol", el cantante de 56 años confesó que su retiro podría llegar antes de lo que muchos esperaban. Dijo que muy posiblemente su última presentación sea en 2025 y ya como máximo llegaría al 2026.

En este sentido, el cantante confesó que planea retirarse en pleno uso de sus facultades como lo hizo Vicente Fernández.

"Quizá el año 2025 o máximo 2026 es el año de mi retiro. En plenitud de facultades (planea retirarse). Me quiero retirar como lo hizo Vicente Fernández", contó.

Al ser cuestionado sobre los corridos tumbados, Julio Preciado confesó que siente "dolor" que los exponentes de este movimiento se sientan las máximas figuras del regional mexicano. Reiteró que no les tiene nada de envidia, pero los jóvenes tienen que respetar las jerarquías.

"Te duele. Es un género que no sé si encaje en el regional mexicano. No les tengo envidia, me da mucho gusto que la música mexicana este triunfando, pero tienen que repartir jerarquías", señaló.