Amigas de Wendy Guevara molestas por la vista de Marlon, aseguran que fue una trampa

La visita de Marlon Colmenares incrementó la tensión en “La Casa de los Famosos México”, aunque en el exterior con las amigas de Wendy Guevara que expresaron su molestia al asegurar que el modelo se estaría aprovechando de su popularidad. Además, sospechan que todo fue una trampa de la producción para que la influencer quedara nominada automáticamente al fallar en la dinámica que llevaron a cabo en ese momento.

El modelo venezolano ingresó a la casa con un ramo de flores y le dedicó tiernas palabras a la integrante de “Las Perdidas”, todo ocurrió en medio de una dinámica en la que los participantes permanecían “congelados” con una señal y quien se moviera quedaba nominado de manera inmediata. Por ello, Colmenares le pidió en más de una ocasión a Guevara que no hiciera movimientos, mientras tanto él habló, le dio un beso y la abrazó.

“Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, que te amo muchísimo, que no sabes cuánto te extraño. Te amo muchísimo, de verdad, estoy tan orgulloso de ti (…) Síguelo haciendo como lo estás haciendo, confío en ti, que lo vas a lograr. Quiero decirte que te extraño y te amo mucho, síguelo haciendo como lo estás haciendo. Te amo con mi vida y te voy a esperar afuera”, dijo Colmenares.

En medio de la emoción de Wendy Guevara, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos de la influencer aseguraron que el modelo venezolano se estaría aprovechando de la fama que goza por el reality show para ganar visibilidad. Incluso, algunos internautas mostraron pruebas de que él estaría esperando un hijo y que intenta conquistar a otras famosas.

Amigas de Wendy Guevara molestas

A las críticas contra Marlon Colmenares se sumaron las de las amigas de Wendy Guevara, como Evelyn “La Mamita” Hernández culpó la producción al asegurar que la visita de Marlon generaría más hate a la influencer luego de lo ocurrido con Nicola Porcella y el voto que le dio en contra, todo con el objetivo de que que resultara nominada esta semana.

“De verdad que no puedo con esto, con la producción, pareciera que odiaran a Wendy, le quieren declarar la guerra, pero obviamente aquí estamos para defenderla (…) Ellos saben lo que hacen, pero para eso nos tiene acá, para apoyarla, hermanas, si sale nominada pues ni modo, a votar. Eso de verdad a mí no me gustó, me hubiera gustado que por ser el cumpleaños de su mamá mejor la llevaran a ella”, dijo Evelyn en redes sociales retomado por el programa "De primera mano".

A ella se sumó Randall, quien sospecha que todo fue una estrategia para que Wendy se moviera durante la dinámica y fuera nominada al instante: “Me parece muy injusto lo que está haciendo la producción de ‘La Casa de los Famosos’, ¿cómo va a ser posible que metan a Marlon en un juego de congelados donde fácilmente se pudo haber moviendo y quedar nominada? ¿No les parece mucha desventaja?”.

SIGUE LEYENDO:

Así luciría el hijo de Wendy Guevara y Nicola Porcella, según la inteligencia artificial | FOTO

¿Novios o amigos?, Marlon Colmenares aclara qué es realmente de Wendy Guevara: "es una de las personas más importantes"

Así reaccionó Nicola Porcella al reencuentro entre Marlon y Wendy Guevara