Laura G aclara las razones por las que saldrá de “Venga la alegría”

Es oficial: el último día de Laura G al frente del matutino de TV Azteca “Venga la alegría” será el 28 de julio. Así lo afirmó la conductora regiomontana mediante una transmisión en vivo realizada mediante su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje aclaró que esta decisión está inspirada en la idea de pasar más tiempo junto a sus hijos, además de dedicarle más energía a su proyecto “Barco de papel”, una empresa dedicada a la creación de libros y materiales didácticos.

“Hace dos o tres semanas empezaron a salir rumores que iba a salir de ‘Venga’, lo sacaron algunos periódicos, empezaron a opinar, empezaron a decir que me habían corrido, que si me iba quién sabe a qué lugar.

“Llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante, es un programa que tienes que estar de lunes a viernes. Estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no me quiero perder ningún momento, quiero disfrutar estas vacaciones con ellos, quiero ir más a Argentina porque allá está la familia de mi esposo, quiero gozarlos”, apuntó la conductora.

De acuerdo con Laura G, su salida de la televisora del Ajusco se dio luego de no renovar el contrato, a pesar de que la compañía tenía intenciones de continuar con el vínculo laboral.

“El 31 de este mes se acaba mi contrato con TV Azteca. Hace tres semanas, el Departamento de Talento me habló para extenderme el contrato y para renovarlo, a lo cual yo estoy muy agradecida con la empresa porque siempre se han portado increíble conmigo y me han dado una oportunidad que no me había dado ninguna televisora.

“Actualmente tengo tres trabajos, voy a renunciar a uno, por el tema de la familia, y también me estoy arriesgando con mi empresa, que ya saben que desde enero empecé, es una empresa que me satisface muchísimo, que en estos pocos meses ha tenido mucho crecimiento y la verdad, requiere de mí”, reveló.

Descarta Laura G mal ambiente de trabajo

La conductora aprovechó la transmisión, de poco más de 30 minutos, para aclarar que no existe un mal ambiente al interior del equipo de “Venga la alegría”, a pesar de lo publicado en distintos medios de información.

“Estábamos en un segmento llamado ‘La trivia espectacular’ con Ricardo, me equivoco y dice ‘me urge que sea el 28’ y le digo ‘yo también’. Muchos medios lo tomaron y empezaron a hablar de un mal ambiente laboral; quiero desmentir eso, siempre existen dos historias, la historia que muchos se inventan y la historia que nosotros vivimos.

“Nadie lo ha querido decir hasta que yo lo dijera, y dije el lunes, a las 8:30, en un live voy a platicar, porque ningún programa de televisión ni ningún programa de radio, bueno, en el mío tal vez, me van a dar oportunidad de decir mucho del tema”, detalló.

Adicionalmente, señaló que no tiene nuevos proyectos en televisión como se había rumorado, pues decidió descansar un poco del medio en el que ha participado ininterrumpidamente durante 25 años.

“A mis 38 años y luego de trabajar desde los 13 años ininterrumpidamente en la televisión, creo que hacer una pausa también es válido”, agregó.