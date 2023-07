¿Se siente usado? Revelan que Lewis Hamilton está "muy molesto" con Shakira por esta fuerte razón

Tras meses acaparando la atención de los medios de comunicación y de sus fans, todo parece indicar que el supuesto romance entre Lewis Hamilton y Shakira se encuentra en la cuerda floja, pues según se dio a conocer el piloto de la F1 estaría "muy molesto" con la cantante. ¿La razón?, aparentemente porque se siente usado luego de la escandalosa separación de la colombiana y Gerard Piqué y por la que tuvo que dejar España para mudarse a Miami en los Estados Unidos.

Aunque por varios meses creció el rumor de que los famosos se encontraban en su mejor momento y conociéndose de una forma romántica, así como de apariciones de Shakira en las carreras del piloto para mostrarle apoyo e incluso besos en público que presenciaron los fans, ahora se dio a conocer que Lewis Hamilton no estaría nada feliz con la intérprete de "Te felicito". Por el contrario, se sentiría usado porque no son novios ni hay interés de por medio.

La cantante incluso presumió sus asistencias a la F1 en sus redes. (Foto: IG @shakira)

¿Qué pasó entre Shakira y Lewis Hamilton?

Mientras los fans de ambos se mantenían atentos a este romance a punto de estallar y felicitaban a la cantante colombiana por darse una nueva oportunidad en el amor, esta semana trascendió en el podcast español Las mamarazzis que no sólo existe descontento entre las celebridades, sino que también el británico está intentando alejar a su supuesta novia a como de lugar. Una de las mayores pruebas de lo anterior es la reciente ausencia de la cantante para apoyarlo.

Según lo que se contó en el podcast, la primera en demostrar interés por iniciar un romance fue Shakira; sin embargo y contrario a lo que todo el mundo pensaba, las intenciones no eran las mismas y el piloto habría marcado su distancia, misma que ha incrementado en las últimas semanas donde incluso se le ha visto con amigos, entre ellos la mexicana Eiza González.

¿Nunca hubo amor? (Foto: IG @shakira)

"Él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos. Es ella la que vuelve a estar interesada en ir", se les escucha decir a los españoles Laura Fa y Lorena Vázquez.

Cabe resaltar que esto no es lo único que se dio a conocer, pues también se asegura que poco a poco Hamilton está tomando acciones para "no distraerse" con Shakira a la vista y es tanta su determinación que incluso le prohibió la entrada a su motorhome, algo que ha despertado la polémica en el mundo del espectáculo. Sobre los detalles de esto último precisaron que el piloto le pidió a su equipo que bajaran a la cantante con la intención de no atraer la atención de los paparazzis.