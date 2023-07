“Fui al infierno y volví”: Jamie Foxx reaparece en redes sociales

Tres meses después de haber sido internado de emergencia por una complicación de salud que aún no ha sido revelada, el actor Jamie Foxx reapareció con un mensaje para sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

El actor, quien encarnó a Electro en la cinta “El asombroso Hombre Araña”, agradeció a quienes han estado al tanto de su estado de salud, el cual se ha recuperado paulatinamente a lo largo de los meses.

“Antes que nada, quiero agradecer a todos los que han rezado y me han enviado mensajes. No puedo siquiera comenzar a decirles cómo me tocaron y cómo me ayudaron a volver. Me fui a través de algo de lo que pensé que no saldría”, destacó el actor en el video, con una duración de tres minutos.

Foxx señaló que, aunque se ha encontrado cada vez mejor, no quería compartir actualizaciones en video hasta sentirse restablecido, pues es de esa manera que quiere ser recordado por sus seguidores.

“Conozco a mucha gente que estuvo esperando o quería escuchar actualizaciones de mi estado de salud pero, para ser honesto, no quería que me vieran así.

“Quiero que me vean riendo, disfrutando de una fiesta, haciendo una broma o una película, una serie de televisión. No quería que me vieran lleno de tubos y pensando si lograría recuperarme o no”, señaló.

El también protagonista de “Django sin cadenas” aprovechó para acabar con los rumores que decían que había quedado ciego o que tenía un cierto tipo de parálisis que no le permitía realizar expresiones faciales.

“Como pueden ver, mis ojos funcionan, mis ojos funcionan bastante bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino a la recuperación también tiene ciertos baches. Pero estoy de vuelta y listo para trabajar”, añadió Foxx.

Corinne, hija del actor, ha realizado continuas actualizaciones sobre su estado de salud. Foto: Archivo

En poco tiempo, el mensaje de Foxx generó miles de reacciones, incluyendo comentarios de apoyo por parte de compañeros de profesión como Will Smith, Michael B. Jordan o Dwayne Johnson.

La más reciente película del carismático actor, “El clon de Tyrone”, ya se encuentra disponible en Netflix.