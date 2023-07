Sergio Mayer organiza a los integrantes para nominar a todo el Team Infierno por está razón

Los integrantes del "Team Infierno" están en una problemática, pues tendrán que votar por uno de sus compañeros durante la próxima nominación. Muchos se han querido sacrificarse por el equipo, sin embargo, Sergio Mayer planteó una nueva estrategia en donde todos los de este grupo se elijan entre sí y de esta forma demostrar lealtad ante los miembros de esta hermandad que formaron en La Casa de los Famosos México.

Esta semana, Jorge Losa volvió a ganar la Prueba de Líder, juego que le da la oportunidad de salvar de la eliminación a uno de sus compañeros. La mayoría de los fans y de los habitantes del reality pronostican que evitará que salga la última integrante del "Team Cielo", Mariana "La Barby" Juárez, y de esta forma llegar a la final con una de sus aliadas. Es por esa razón que hay muy probable que por primera vez uno de los miembros del "Infierno" deje la casa.

Todos los del "Team Infierno" se nominarán

Ante este panorama, Sergio Mayer propuso a sus compañeros de cuarto nominarse entre sí. El actor y cantante dijo que no podrán evitar que Losa de sus puntos y que salve a "La Barby", por lo que la mejor estrategia es votar por su compañero que esté a la derecha, según están acomodados en el cuarto. Indicó que de esta forma podrán liberarse de la presión y también le darán algunos sufragios a la boxeadora, que muy posiblemente quede exenta de la eliminación con ayuda del "Albacete".

Sin mencionar nombres, debido a que sería considerado un complot, el integrante de Garibaldi sugirió a sus compañeros que el día de la nominación le den sus votos a un integrante del "Cuarto Cielo" y al que duerme a su derecha en la habitación del "Infierno". Asimismo, Mayer aseguró que esta es una final adelantada, por lo que harán que el público decida a quienes quieren ver dentro de La Casa de los Famosos México hasta el último día.

Sergio Mayer quiere mantener al "Team Infierno" unido Foto: Televisa

"Hay una manera de contrarrestarle (a Jorge Losa) ese supuesto poder que tiene. Ellos pueden decir a quién quieren mandar, pueden ser desde su punto de vista fuertes, débiles... Creo que podemos contrarrestar y creo que sería justo. Lo que va a pasar esta semana es una final o la semifinal si hubiéramos ganado todos. Si es abierto (la nominación), ahí vamos viendo a quien le toca y si no, pues lo vamos haciendo a la derecha, para no decir quién", sentenció.

El actor indicó que no dependerán de la decisión de Jorge Losa ni de la producción, a quien también han acusado de favorecerlo; pues le parece una forma justa y honesta de enfrentar esta situación. "Lo que el quite, ponga o dé ese es su pedo, nosotros estamos jugando nuestro juego, no el que él quiera. Y que la gente diga 'estos considero (que deben de seguir)'", finalizó Sergio Mayer.